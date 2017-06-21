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    Порошенко обсудил с Трампом "оборонительные вооружения" для Киева

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (64)

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    Петр Порошенко не упомянул о наступательном, так называемом летальном оружии - подобных поставок Украина добивается у США на протяжении последних трех лет.
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом "оборонительные вооружения" для Украины.

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    Сайт президента Украины
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    "У нас были очень эффективные переговоры об оборонительном оружии. Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм, чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего", — сказал Порошенко.

    Он не упомянул о наступательном, так называемом летальном оружии — подобных поставок Украина добивается у США на протяжении последних трех лет, но безуспешно.

    Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

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    Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

    В день визита украинского президента в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".

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