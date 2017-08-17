В Киеве "играют мышцами", в Донбассе волнуются

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

За последние два дня одна мирная жительница ранена и как минимум четверо военнослужащих погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате последних артиллерийских обстрелов. Около двадцати жилых домов разрушено или повреждено, в очередной раз зафиксированы повреждения на объектах жизнеобеспечения – без света и газа остались жители ряда поселков, расположенных не только вблизи линии разграничения, но в относительно тыловых районах. По данным местных властей наиболее интенсивным ударам подверглись окраины Донецка, Ясиноватой, а также несколько населенных пунктов на юге Донбасса.

"Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Также повреждена линия электропередач, без электричества остаются 6 населенных пунктов – Саханка, Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское", – сообщает официальный сайт Донецкой народной республики со ссылкой на представителей оперативного командования ДНР.

Накануне в администрации населенного пункта Саханка Новоазовского района самопровозглашенной ДНР сообщили о массированных ночных обстрелах. Сообщается, что после обстрелов украинскими военными ранение получила одна женщина, в настоящее время она находится в одной из районных больниц, где ей оказывают медицинскую помощь. Другая информация о возможных пострадавших среди мирного населения еще уточняется, так как на юге региона сохраняется очень напряженная обстановка.. Кроме того, многие поселки в Новоазовском районе остались без света. Специалисты планируют приступить к восстановлению электроснабжения сел, но только в том случае, если в районе хотя бы на некоторое время установится тишина. Пока же восстановление линий электропередачи затруднено из-за продолжающихся обстрелов.

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Тем временем в самопровозглашенной ДНР выразили обеспокоенность в связи с намерениями Киева провести в ближайшее время масштабные военные учения в Украине с участием военнослужащих ВС США и других государств-членов НАТО. По мнению парламентариев самопровозглашенной республики, любые учения, которые Украина проводит совместно с представителями стран НАТО – это в первую очередь поставка вооружения, которое впоследствии может оказаться вдоль линии разграничения в боях против мирного населения Донбасса.

"Как заявил Степан Полторак, министр обороны Украины, целью подобных учений также является обмен опытом украинских военных с иностранными коллегами. Однако стоит задуматься – каким именно опытом. Все мы прекрасно знаем об артиллерийских обстрелах жилых массивов и районов республики, о циничном уничтожении мирных граждан украинскими силовиками, поголовном дезертирстве солдат ВСУ, о вероломных обстрелах школ и детских садов. Если военным из стран НАТО необходим подобный опыт борьбы с мирным населением, то это тоже довольно веский повод задуматься о положении дел в Европе и странах Организации Североатлантического договора. Однако стоит также учитывать, что все поставляемое на Украину вооружение окажется в руках не регулярных украинских войск, а именно нацбатов. Ничего хорошего нам от этих учений ждать не приходится", – заявил депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Сергей Заводеев.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО в Киеве заявляют о непрекращающихся обстрелах ополченцами подразделений ВСУ. По данным военнослужащих, в ночь со вторника на среду позиции украинских военных под Донецком десятки раз были обстреляны из крупнокалиберной артиллерии, а в окрестностях Мариуполя со стороны ополченцев было выпущено 4 снаряда из реактивной артиллерийской установки «Град». Сообщается, что в результате обстрелов были ранены двое солдат, еще один военный получил травмы из-за подрыва на мине.