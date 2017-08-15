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15.08.201713:33
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    Аналитика и комментарии

    Воля: в Украине замерли в ожидании встречи Волкера и Суркова

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    Все в ожидании встречи помощников руководителей государств нормандской четверки и в ожидании встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым, поэтому сейчас эскалация ситуации в Донбассе маловероятна, считает эксперт-международник Владимир Воля.
    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев и посол Украины в США Валерий Чалый летели в понедельник 14 августа вместе одним рейсом (В20844) из Киева в Минск, там их пути разошлись, сообщил РИА Новости Украина источник. О причинах и целях совместного полета точной информации нет.

    Вполне вероятно, что дипломат и чиновник (впрочем, тоже дипломат) сэкономили время для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы — не обязательно касающиеся ситуации в Донбассе.

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    Что до положения на востоке Украины, то вряд ли сейчас там произойдет обострение: стороны ждут спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, отметил политолог-международник Владимир Воля.

    Встреча Волкера и Суркова должна состояться в ближайшее время, место встречи пока не определено.

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    "Возможно, (Чалый и Елисеев — Ред.) сэкономили время. Чалому нужно было в одну точку маршрута, Елисееву — в другую точку, часть пути они проделали вместе и время, проведенное в пути, использовали для работы", — предположил эксперт в комментарии для РИА Новости Украины.

    Воля отметил, что "если Елисеев едет в Минск, то не обязательно это связано с вопросами Донбасса, это могут быть вопросы двусторонних отношений".

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    "Елисеев курирует направление внешней политики, поэтому могут быть разные вопросы — возможно, он хочет получить какие-то заверения в связи с учениями, или это какие-то другие вопросы, перечень проблем, которые может обсуждать Елисеев в Минске, может быть достаточно большим… Если учитывать, что вместе летели посол Украины в США и замглавы АП, возможно, это вопросы, связанные с тем, что Украина, возможно, пытается выступить модератором в налаживании отношений между США и Беларусью… Хотя в этом я сомневаюсь, но — ничего нельзя исключать", — сказал эксперт, добавив, что все это — "конечно, скорее, предположения, догадки и конспирология", ведь можно только догадываться о том, о чем говорили дипломаты и с какой целью летели вместе.

    Что касается проблемы урегулирования на востоке страны, то, по мнению политолога, "независимо от того, что они (Чалый и Елисеев — Ред.) обсуждали, на ситуацию в Донбассе это не повлияет" — там могут иметь значение другие факторы.

    "Ситуацию в Донбассе сейчас можно определить как полузамороженный конфликт, вернее, местами замороженный, а местами тлеющий, а где-то даже горячий… В целом можно сказать, что это конфликт низкой интенсивности. Я не думаю, что будет сейчас какая-то интенсификация боев. Все в ожидании встречи помощников руководителей государств нормандской четверки и все в ожидании встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Поэтому я не думаю, что можно ожидать эскалации. Скорее наоборот… Все ожидают, чем закончатся эти встречи, а потом уже какие-то варианты могут возникнуть", — резюмировал Воля.

    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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