Навстречу призыву. Есть отток из ВСУ в связи с АТО — Жданов

РИА Новости украина — радиостанция "Голос столицы"

В Украине стартовал внеочередной призыв на военную службу. По информации Генштаба, его проводят из-за недобора в мае в ряды Национальной гвардии.

Будут призывать в августе молодых мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Также продолжается набор на срочную службу до 31 августа. А после этого в октябре начнется плановый призыв в Вооруженные силы.

Как будет происходить августовский призыв, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Голос Столицы Олег Жданов. Архивное фото

Известно ли вам, сколько юношей будет призвано в августе? Недобор есть именно в НГУ?

— Во-первых, начальник Генштаба меньше всех имеет отношение к НГУ. НГУ подчиняется президенту и комплектуется через систему МВД. Поэтому скорее всего этот призыв вызван именно недобором в ВСУ и другие силовые структуры, включая НГУ, и также Госпогранслужбу. Условия контракта, который на сегодня предлагает государство, очевидно не отвечает рыночным условиям сегодняшнего дня. И огромного количества желающих, как ожидалось, пойти служить на этих условиях контракта нет. На сегодняшний день количество уменьшается. В связи с этим и вызван дополнительный призыв, для того чтобы доукомплектовать ВСУ и другие силовые структуры.

Контрактники и призывники служат на одинаковых условиях, только контрактники за деньги, а призывники по призыву?

— Нельзя так сказать, что на одинаковых условиях. Потому что военнослужащие срочной службы, которых призвали, находятся на казарменном положении постоянно и не имеют права без разрешения покидать территорию части. Контрактник фактически ходит на работу, подписав контракт, выполняет функциональные обязанности, но покидает территорию воинской части по окончанию рабочего дня или с разрешения командира.



Те ребята, которых сейчас призовут, они не могут прийти и сразу подписать контракт?

— Могут, никто не запрещает написать рапорт и подписать контракт прямо в военкомате. И после этого будет направлен в учебное подразделение для получения ВУС, а потом уже в ВСУ. Но это на выбор самого человека, который призывается.



Сейчас говорят, что будет отбор, допризыв. А что, недоукомплектовали кого-то весенним призывом? Сергей Дивеев/Facebook Миллион налево, миллион направо. ТОП краж в ВСУ

— Тут в основном не весенний призыв. Дело в том, что призывников достаточно. За прошлый призыв мы набрали 14 тысяч военнослужащих на срочную службу и это капля в море по сравнению с тем, что сегодня необходимо ВСУ. Это скорее всего некомплект контрактников. Сейчас наблюдается некоторый отток из ВСУ в связи с той же АТО, с тем что контрактники должны обязательно пройти зону АТО, шесть месяцев командировки. В связи с тем, что желающих подписать контракт становится меньше, те кто хотел подписать — они же подписали, увеличение волны желающих на сегодняшний день не наблюдается. Вот в связи с этим, и для того, чтобы покрыть некомплект, увеличивают количество призывников в ВСУ.



Как бы вы оценили эффективность призывников в регулярных войсках?

— Вопрос вообще какие вооруженные силы мы создаем? Допустим, в Израиле смешанная структура комплектования, в Бундесвере тоже. Поэтому сегодня сказать, что призывная армия это плохо, а контрактная — хорошо, нельзя. Наоборот, тоже самое нельзя. Для начала надо определиться. На сегодняшний день, к сожалению, призывники используются для того, чтобы спасти положение и заткнуть дыры в некомплекте. За счет того, что закон о всеобщей воинской обязанности не изменен, Генштаб, пользуясь этим, регулирует покрытие некомплекта за счет призыва на действительную военную службу.



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— Я не скажу, что идут с большой готовностью, но во всяком случае, уклонистов довольно мало, потому что процент призываемых от общего числа тех, которых можно призвать, довольно маленький. То есть количество для нашей страны 14 тысяч человек собрать по всей стране — это небольшая цифра и небольшая проблема. И всегда можно найти тех, кто с желанием пойдет служить и, вполне возможно, подпишет контракт в ходе прохождения службы.



Кто подпадает под призыв?

— В принципе, попадают под призыв в рамках закона о всеобщей воинской обязанности до 27 лет. Там единственное ограничение имеют те, кто имеют право на отсрочку. Это двое детей, это кормилец в семье и содержание больных родственников на руках этого человека. Все остальные, в принципе, по большому счету, по закону все юноши от 20 до 27 лет должны служить в ВСУ. Тут тоже, кстати, есть юридическая коллизия. Получается, что закон действует избирательно — кого-то призывают, а кого-то не призывают.



На какой срок их призывают?

— На 18 месяцев. Срок службы у нас определен 18 месяцев. Для тех юношей, которые имеют высшее образование строк службы — девять месяцев и на основании таких положений они проходят срочную службу.



Говорили, что без персонального согласия призывника именно призывники не будут отправляться в зону проведения АТО. Это правило осталось?

— Немножко не так. Президент обещал, что ни один военнослужащий срочной службы не попадет в зону АТО. На сегодняшний день, к великому счастью, это правило соблюдается и срочников в зоне АТО нет. Те, кто подписывает контракт, проходя срочную службу, да они практически сразу же попадают в зону АТО.

После приобретения специальности?

— Да, в основном тенденция идет таким образом, что солдат, прослуживший шесть месяцев, считается подготовленным военнослужащим и если он пишет, с ним проводится определенная работа и если он дает согласие и подписывает контракт, он переходит на контрактную основу прохождения службы. И в этом случае у него в перспективе обязательная командировка на шесть месяцев в зону АТО согласно распоряжения начальника Генштаба.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военные отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.

Также военный психолог Андрей Козинчук заявил, что государство не готово предоставить гранты организациям, которые могут оказать психологическую помощь ветеранам АТО, чтобы не признавать свой непрофессионализм.