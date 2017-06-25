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    "Хлебное" перемирие не продержалось и нескольких дней

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (642)

    (обновлено: )49
    Наиболее напряженная ситуация сохраняется в окрестностях промышленной зоны между Ясиноватой и Авдеевкой, возле поселка Зайцево под Горловкой, на окраинах Донецка вблизи бывшего аэропорта.
    Последствия обстрела в поселке Александровка Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донецк, для РИА Новости Украина 

    В ночь с пятницы на субботу прифронтовые районы Донбасса снова подверглись артиллерийским обстрелам – как и ожидалось, очередное, на этот раз "хлебное" перемирие согласованное трехсторонней контактной группой в Минске, не работает. 

    Известно, что сразу после начала так называемого перемирия были обстреляны окраины Докучаевска, Донецка, Ясиноватой и Горловки – есть раненые среди мирного населения, зафиксированы новые повреждения жилой инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.  К сожалению, в таких условиях говорить о тишине и спокойной обстановке уже давно не приходится. Учитывая печальный опыт предыдущих "перемирий", очевидно, что и этот режим прекращения огня продержится от силы пару дней, а затем обстрелы прифронтовых районов снова пойдут по нарастающей.

    Военнослужащий на блокпосту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По идее режим прекращения огня должен был наступить ровно в полночь 24 июня, однако, перестрелки с применением запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии продолжались и вечером в пятницу и ночью в субботу. По сообщениям жителей населенных пунктов расположенных вблизи линии разграничения залпы и разрывы тяжелых орудий были слышны и сегодня утром. В частности в населенном пункте Васильевка Ясиноватского района после обстрела повреждены линии электропередач – в настоящее время местные жители остаются без электроэнергии. 

    В субботу утром власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о продолжающихся обстрелах мирных территорий ДНР со стороны украинских силовиков.

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    "За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергся 21 населенный пункт республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие…", — говорится в сообщении на официальном сайте Донецкой народной республики. 

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    Как и прежде наиболее напряженная ситуация сохраняется в окрестностях промышленной зоны между Ясиноватой и Авдеевкой, возле поселка Зайцево под Горловкой, на окраинах Донецка вблизи бывшего аэропорта, а также в Петровском районе столицы шахтерского края. Кроме того, поступают сообщения об обстреле жилых кварталов Докучаевска – по информации местных властей в результате вооруженной атаки ранение получила одна мирная жительница. В свою очередь власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявляют, что вчера вечером в городе Стаханове (ЛНР) от боевых действий пострадали двое детей – по предварительным данным 13-летний подросток получил тяжелые осколочные ранения и был госпитализирован в одну из больниц города, а 9-летняя девочка получила контузию.

    Напомним, что на последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске стороны поддержали введение режима полного прекращения огня в Донбассе на время уборки урожая. Ожидалось, что режим тишины продлится с 24 июня по 31 августа.

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