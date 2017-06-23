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    Бойца АТО выбросили из окна в Киеве: в сети появляются подробности убийства

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (226)

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    В Киеве через день после возвращения из зоны АТО убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа.
    Погибший боец АТО Дмитрий Смирнов
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В сети сообщают подробности об убийстве бойца АТО в Киеве, которого, по предварительным данным, выбросили из окна девятого этажа.

    Так, один из пользователей социальной сети Facebook Дмитрий Ковальчук написал в комментариях, что погибший отмечал возвращение из зоны АТО в гостях у ранее судимого мужчины. Подозреваемый якобы отбывал наказание за убийство девушки. По данным Ковальчука, бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова ограбили и выкинули из окна.

    Скриншот со страницы в Facebook

    В Киеве через день после возвращения из зоны АТО убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления.

    Напомним, мужчиной, погибшим возле метро "Золотые ворота" в Киеве в результате ножевых ранений, оказался начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник.

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