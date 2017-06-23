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    Убийство пожилого участника АТО в Киеве. Кадры с места происшествия

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (224)

    (обновлено: )29
    Погибшему мужчине около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой. Убийца был задержан вскоре совершения преступления, проводятся следственные действия.
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    В четверг вечером, 22 июня, в центре Киеве в Золотоворотском сквере близ метро "Золотые ворота" произошло убийство пожилого мужчины.

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    "Спор из-за денег возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал другой мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына", — говорится в сообщении.

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    Погибшему около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой. Убийца задержан, проводятся следственные действия.

    В то же время, по некоторым данным, погибшим оказался председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

    Напомним, на днях на Оболони в Киеве между двумя незнакомцами произошел конфликт, во время которого один из мужчин до смерти избил своего оппонента.

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