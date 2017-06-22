Львов и убийственный мусор: голодовка, а теперь и эвакуация

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Убийственный мусор

Мусорный вопрос уперся в большую политику, а больше всего страдают как всегда обычные люди. С приходом лета и без того сложная ситуация еще больше усугубилась. В последние дни температура в городе держится на уровне +25-28 градусов, что приводит к загниванию и разложению мусора, и создает благоприятную почву для распространения инфекций.

В связи с этим мэр Андрей Садовый даже заговорил об эвакуации детей из города из-за высокой инфекционной опасности.

"Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны", — цитирует его "Укринформ".

По его словам, сообщение об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будет направлены в международные организации и посольства.

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В свою очередь Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова повторно попросила президента и Кабинет министров ввести в городе режим чрезвычайного экологического состояния. Однако после инспекции города и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в этом нет необходимости.

"Не открываем окна"

Тем временем, львоване жалуются, что на улицах города можно видеть горы отходов, которые давно не умещаются в специальных контейнерах. При этом мусор вывозят в лучшем случае раз в месяц.

"Вы послушайте, это такой ужас! Огромные мухи, как в селе, развелись. Воняет за триста метров, сейчас жара, окна не можем открыть. Бомжам раздолье, конечно, они и бутылки там достают, и бумагу, собаки все раскидывают. А что нам делать? Мы страдаем. В центре, где туристы, власти убирают. А мы среди него живем", — рассказал "Вестям" пенсионер Александр Иванович.

Из-за мусора в городе нарастают и протестные настроения. Так, жители улиц Киевской и Ефремова перекрывали движение транспорта мусорными пакетами. И это не первая акция в городе.

Впрочем, издание ZIK отмечает, что единственным местом, из которого регулярно вывозятся отходы, является район, в котором проживает мэр города Андрей Садовый.

"В элитном районе, недалеко от Шевченковского гая, все выглядит чисто и убрано. А информационная табличка на помойках сообщает, что ЛКП "Транспортная фирма "Львовспецкоммунтранс" вывозит ТБО регулярно: "Ежедневно 7:00-13:00", – говорится в материале.

Мусор уперся в политику

Когда же наконец разрешится ситуация с мусором — под вопросом. Тем временем, центральные власти и городской голова Львова продолжают винить друг друга в неспособности решить мусорную проблему, а также в специальном ее затягивании.

По словам Садового, в городе скопилось более 8 тысяч тонн отходов, а все призывы городских властей о помощи заканчивались "тотальным игнором". "На все предыдущие обращения — тотальный игнор и "хи-хи". Вершина цинизма — это облава полиции и изъятие документов и всех предыдущих протоколов комиссии ЧС. Меж тем в городе 8 500 тонн невывезенных ТБО (это 850 грузовиков), которые некуда вывозить. Ситуация критическая", — писал Садовый у себя в Facebook.

По его мнению, решением мусорного кризиса города должна заняться "государственная машина".

В то же время у Порошенко считают, что мэр сознательно загоняет ситуацию с мусором в тупик. Представитель БПП Игорь Кононенко отметил, что если сам мэр Львова Андрей Садовый признает наличие проблемы с мусором и сообщит, что с ней не справился, то он должен передать свои полномочия Кабинету министров для решения.

Лед тронулся?

В среду вице-премьер Геннадий Зубко провел масштабное полуторачасовое совещание с участием и мэра Львова Андрея Садового. По его итогам Зубко пообещал, что уже с четверга начнется вывоз мусора со Львова, но куда — пока неизвестно.

"Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом – нужно приблизительно 600 рейсов. Куда возить – другой вопрос", — отметил Зубко.

По его словам, на вывоз мусора нужно 14 дней, а также политическая воля городского головы. "Надо убрать политпиар и сделать эту работу", — подчеркнул вице-премьер.

При этом он предложил рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод. А в случае необходимости для вывоза отходов из Львова будут привлечены полигоны из других областей.

В то же время Садовый заявил, что встреча не принесла ожидаемых результатов. "Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", — сказал он.

При этом мэр отрицательно высказался относительно идеи устройства временного полигона в черте города. "Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства, а кроме того, Львов очень компактный город", — подчеркнул Садовый.

"Мусорный протест"

Тем временем, на ступеньках Администрации президента продолжают голодать депутаты, требуя от правительства решить мусорную проблему.

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Как известно, трое депутатов от "Самопомочи" объявили голодовку в знак протеста против мусорной блокады Львова. Первым 19 июня начал голодать председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк. За ним во вторник объявили голодовку Оксана Сыроед и Тарас Пастух.

Кроме того, о голодовке обьявила и начальник отдела информационной политики Львовской областной госадминистрации Ольга Березюк. Однако спустя два дня она заявила о прекращении акции по состоянию здоровья.

По словам Сыроид, ситуация во Львове катастрофическая. По состоянию на 21 июня в городе остается 8,5 млн кг мусора, а это около 30 кг мусора под дверью каждого жилища.

По ее словам, все полигоны для вывоза мусора перекрыты, поэтому объем мусора будет расти. Сыроид подчеркнула, что только в этом году Львов 495 раз обращался в областных и местных советов за помощью. Лишь 9 советов согласились принять львовский мусор, но часть из них отказалась от сотрудничества практически сразу.

По материалам из открытых источников интернет