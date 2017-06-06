Жить в Украине все страшнее: взрывы, пожары, стрельба

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Масштабный пожар в Броварах

За минувшие выходные в Броварах произошло сразу несколько ЧП: масштабный пожар на складах и пожар со взрывом в маршрутке.

В воскресенье, 5 июня, на складах с топливом возле сервисного центра МВД вспыхнул масштабный пожар. Его площадь составила около 1 500 квадратных метров.

На месте ЧП работали подразделения из Броваров, Борисполя, Киева. Пожар смогли потушить лишь спустя сутки. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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В Нацполиции назвали причиной пожара короткое замыкание. Однако, по словам пресс-секретаря полиции Николая Жуковича, установить точную причину пожара можно будет только после проведения ряда экспертиз.

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"Пожар начался с места, где людей не было. Поэтому, возможно, там было короткое замыкание, а возможно, и нет. Для того чтобы говорить конкретнее, нужно провести начальные экспертизы. Сейчас возьмут образцы электросети, образцы на легковоспламеняющиеся смеси, проведут экспертизу, и затем можно будет конкретно говорить о причинах", – рассказал Жукович.

Фото со страницы Анастасии Том в Facebook Пожар на складах в Броварах

Пожар и взрыв в маршрутке

Кроме того, 5 июня в Броварах на ходу загорелась маршрутка с десятью пассажирами. По данным dtp.kiev.ua, во время пожара также произошел взрыв.

"Причиной пожара, как нам сообщил представитель ГосЧС, было короткое замыкание в проводке автобуса", – сообщал "112 Украина".

В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках гашения пожара. Сейчас он госпитализирован.

Взрыв в Вышгороде

В ночь на 5 июня в Вышгороде в жилом доме прогремел взрыв: один человек погиб на месте, женщину, которая также находилась в квартире, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Жители пятиэтажки сначала решили, что взорвался газ, но следователи выяснили, что это была боевая граната РГД.

"В одной из квартир города Вышгород произошел взрыв — по предварительным данным взорвалась граната РГД. В результате чего 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте. Неустановленная женщина, в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию", – сообщили в полиции.

Приехав на место происшествия правоохранители установили, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую снимали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната.

"Женщину с многочисленными осколками медики доставили в местную больницу. Мужчина погиб на месте. Внутри подъезда с четвертого этажа на первый – сплошной след крови. Так, говорят местные жители, волокли изуродованное тело погибшего мужчины", – передает ТСН.

Медики говорят, что пострадавшая находится в коме.

Не поделили дорогу

Не обошлось на минувших выходных и без стрельбы. Так, на трассе Киев – Одесса возле города Васильков между двумя водителями произошел конфликт, который закончился стрельбой.

Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Дорожный конфликт произошел вблизи г. Васильков с участием двух авто, когда водитель одного из них не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля", – говорится в сообщении.

Как отмечается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

"Раненому мужчине дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", – уточнили в полиции.

Не поделили дорогу: на трассе Киев — Одесса произошла стрельба

В то же время газета "Факты" выяснила, что одним из участников конфликта был волонтер Сергей Максимец (Дядя Сережа), а раненый – его товарищ Владимир Коссе, бывший КВН-щик, автор команды "Дрим Тим".

Максимец рассказал, что он с друзьями около 18:00 вечера возвращались домой после поездки в лес. На повороте при подъезде к Глевахе их подрезал мужчина на Mitsubishi, который затем сбросил скорость.

"В Глевахе мы остановились возле мусоросборника, чтобы выбросить свой и чужой мусор. Но тот мужчина перекрыл нам дорогу и вместе со своей женой опять начал матерно ругать. Когда друзья вышли из салона спросить, что именно ему не нравится, он вытащил пистолет и выстрелил в голову одного из них. К счастью, Володя успел прикрыться рукой — пуля (как потом оказалось —из травмата) распорола ее до кости сантиметров на семь", - сообщил Максимец.

При этом, по словам Максимеца, вскоре на помощь нападавшему приехал мужчина с удостоверением сотрудника СБУ. Максимец предполагает, что стрелявший тоже работает в СБУ.

Обвал дома на Тернопольщине

Поздно вечером 4 июня в Бережанах на Тернопольщине, в старинном двухэтажном жилом доме, обрушился балкон с людьми.

На момент разрушения на балконе находились четверо местных жителей. Они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

Прибывшие на место обвала спасатели сумели вовремя закрепить огромную бетонную плиту, которая отвалилась и могла повредить инженерные коммуникации.

Пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области В Тернопольской области рухнул балкон

Вандализм против евреев

Акты вандализма в отношении памятников стали в Украине нередким явлением. Не стали исключением и эти праздничные выходные.

Так, в ночь на 4 июня в селе Гнатовка под Киевом неизвестные повредили склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского.

Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской wikipedia Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена

По словам главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана, неизвестные преступники разбили стекло и взломали раму на склепе.

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман призвал правительство и правоохранителей обеспечить охрану еврейских объектов.

"К сожалению, эта печальная тенденция особенно усилилась в последние месяцы, что вызывает тревогу среди украинских евреев. Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов", – говорится в заявлении.

Мордехай Тверской (Чернобыльский) – сын известного раввина Менахема Нахума, считается великим праведником. Он был похоронен в 1837 году посреди поля к востоку от Киева. В 2015 году возле могилы Чернобыльского был построен поселок для размещения еврейских беженцев с восточной Украины, получивший название Анатевка.

По материалам из открытых источников интернет