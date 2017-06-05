В Броварах горят склады с топливом

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Броварах начался пожар на складах с топливом, об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире 112 Украина. Канал Real Profi на youtube Пожар в Киеве у станции метро "Черниговская", горят склады

"На данный момент проводится тушение пожара. Площадь, примерно, полторы тысячи квадратных метров. Работают подразделения из Броваров, Борисполя, Киева. На данный момент распространения огня нет, а тушение продолжается", — сказала она.

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В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. В связи с этим власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.