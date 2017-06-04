В Украине несколько дней подряд ожидается повышенная пожарная опасность

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Несколько дней подряд, с 4 по 6 июня, в Украине ожидается пожарная опасность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В эти дни в западных, северных и Винницкой областях ожидается преимущественно высокая (4 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) — чрезвычайная (5 класса).

В большинстве районов Киевской области синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность.

В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, 26 мая в Киевской области состоялись тактико-специальные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами.