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    В Украине несколько дней подряд ожидается повышенная пожарная опасность

    (обновлено: )11
    В эти дни в западных, северных и Винницкой областях ожидается преимущественно высокая (4 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) - чрезвычайная (5 класса).
    Лесные пожары. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Несколько дней подряд, с 4 по 6 июня, в Украине ожидается пожарная опасность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Масштабные учения по тушению лесных пожаров: появились зрелищные фото

    В эти дни в западных, северных и Винницкой областях ожидается преимущественно высокая (4 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) — чрезвычайная (5 класса).

    В большинстве районов Киевской области синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность.

    В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

    Напомним, 26 мая в Киевской области состоялись тактико-специальные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами.

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