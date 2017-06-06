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    Масштабный пожар в Киевской области потушен

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    Масштабный пожар на складах под Киевом (6)

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    В ГСЧС сообщили, что в результате пожара на складских помещениях в Киевской области уничтожены конструктивные элементы зданий и продукция древесины на площади около 1500 кв.м.
    Пожар на складах в Броварах
    Фото со страницы Антона Хархардина в Facebook

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Пожар в Броварах Киевской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    В ГСЧС рассказали, что пожар уничтожил и повредил конструктивные элементы зданий и продукцию древесины на площади около 1500 кв.м.

    Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Причина пожара еще устанавливается.

    Ранее сообщалось, что в Броварах на складах вспыхнул масштабный пожар.

    В Нацполиции Киевской области предварительно называли короткое замыкание вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах.

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