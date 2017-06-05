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    Под Киевом повредили склеп еврейского праведника

    (обновлено: )6501
    Как сообщается, неизвестные разбили стекло и взломали раму на Огеле (склепе) великого мудреца, праведника и каббалиста Мордехая Чернобыльского.
    Вандалы повредили склеп еврейского праведника в Киевской области
    sinagoga.kiev.ua

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман сообщил, что в ночь на 4 июня в селе Анатевке Киевской области вандалы повредили склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского.

    sinagoga.kiev.ua
    Вандалы повредили склеп еврейского праведника в Киевской области

    "В Анатевке под Киевом неизвестные преступники разбили стекло и взломали раму на Огеле (склепе) великого мудреца, праведника и каббалиста Мордехая Чернобыльского. Мой сын Йосеф Асман вызвал полицию, которая приехала и зарегистрировала попытку взлома и проникновения. Этот акт вандализма является далеко не первым в целой серии нападений и осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста в Украине", — отметил Моше Реувен Асман.

    По его словам, к сожалению, эта печальная тенденция особенно усилилась в последние месяцы, что вызывает тревогу среди украинских евреев.

    "Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов", — подчеркнул главный раввин Киева и Украины.

    Напомним, вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения.

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