Под Киевом повредили склеп еврейского праведника

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман сообщил, что в ночь на 4 июня в селе Анатевке Киевской области вандалы повредили склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского.

sinagoga.kiev.ua Вандалы повредили склеп еврейского праведника в Киевской области

"В Анатевке под Киевом неизвестные преступники разбили стекло и взломали раму на Огеле (склепе) великого мудреца, праведника и каббалиста Мордехая Чернобыльского. Мой сын Йосеф Асман вызвал полицию, которая приехала и зарегистрировала попытку взлома и проникновения. Этот акт вандализма является далеко не первым в целой серии нападений и осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста в Украине", — отметил Моше Реувен Асман.

По его словам, к сожалению, эта печальная тенденция особенно усилилась в последние месяцы, что вызывает тревогу среди украинских евреев.

"Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов", — подчеркнул главный раввин Киева и Украины.

Напомним, вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения.