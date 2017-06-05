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    В полиции назвали возможную причину пожара на складах в Броварах

    Тема:

    Пожар на складах под Киевом (4)

    (обновлено: )46310
    Как рассказал правоохранитель Николай Жукович,сейчас возьмут образцы электросети, образцы на легковоспламеняющиеся смеси, проведут экспертизу, и затем можно будет конкретно говорить о причинах.
    Пожар на складах в Броварах
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Нацполиции Киевской области считают, что вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает УНН.

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    Как рассказал правоохранитель Николай Жукович, установить точную причину пожара можно будет только после проведения ряда экспертиз.

    "Пожар начался с места, где людей не было. Поэтому, возможно, там было короткое замыкание, а возможно, и нет. Для того чтобы говорить конкретнее, нужно провести начальные экспертизы. Сейчас возьмут образцы электросети, образцы на легковоспламеняющиеся смеси, проведут экспертизу, и затем можно будет конкретно говорить о причинах", — сказал Жукович.

    Напомним, масштабный пожар вспыхнул возле сервисного центра МВД, площадь, примерно, полторы тысячи квадратных метров. Работают подразделения из Броваров, Борисполя, Киева.

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