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    Стрельба на Вышгородской в Киеве. Кадры с места ЧП

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    Рост преступности в Украине (194)

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    Все трое пострадавших в результате инцидента были в срочном порядке госпитализированы с проникающими ранениями. Причины и обстоятельства вооруженного конфликта выясняются.
    Канал на Youtube Kyiv Operativ

    Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева). В результате происшествия были ранены три человека, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    "Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет", — говорится в сообщении.

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    Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы. Причины и обстоятельства вооруженного конфликта выясняются. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили.

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