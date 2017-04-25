Стрельба на Вышгородской в Киеве. Кадры с места ЧП

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева). В результате происшествия были ранены три человека, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет", — говорится в сообщении.

Читайте также — В понедельник их мама родила: резня, столкновения, стрельба и другие зверства

Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы. Причины и обстоятельства вооруженного конфликта выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили.