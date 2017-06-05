Не поделили дорогу: на трассе Киев - Одесса произошла стрельба

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Одесса возле города Васильков между двумя водителями произошел конфликт со стрельбой. По данному факту полиция возбудила дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Дорожный конфликт произошел вблизи г. Васильков с участием двух автомобилей, когда водитель одного из них не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля", — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

"Раненому мужчине дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", — уточнили в полиции.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.