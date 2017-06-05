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    Не поделили дорогу: на трассе Киев - Одесса произошла стрельба

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    (обновлено: )27821
    Как сообщается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.
    Дорога
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Одесса возле города Васильков между двумя водителями произошел конфликт со стрельбой. По данному факту полиция возбудила дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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    "Дорожный конфликт произошел вблизи г. Васильков с участием двух автомобилей, когда водитель одного из них не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

    "Раненому мужчине дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", — уточнили в полиции.

    По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

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