Стрельба в центре Одессы: ранена женщина

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы возле Одесского оперного театра в сквере "Пале-рояль" правоохранителями задержаны двое мужчин, сообщает Патрульная полиция на своей странице Facebook.

"Оружие конфисковали и направили в исследовательский центр для экспертного исследования. Как оказалось, задержанные поссорились с компанией молодых людей, достали пистолеты и начали стрелять в них. В ходе конфликта ранение получила 31-летняя женщина. Пострадавшею отправили в больницу, а задержанных — в отделение. Ведется следствие", — сообщает подробности полиция.

Патрульная полиция Одессы На месте стрельбы в Одессе

Патрульная полиция Одессы Задержанный при стрельбе в Одессе

Ранее сообщалось, что в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.