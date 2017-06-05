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    Происшествия

    Стрельба в центре Одессы: ранена женщина

    (обновлено: )73420
    В полиции сообщили, что в ходе конфликта двух компаний молодых людей ранение получила 31-летняя женщина. Пострадавшею отправили в больницу, а задержанных — в отделение.
    На месте стрельбы в Одессе
    Патрульная полиция Одессы

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы возле Одесского оперного театра в сквере "Пале-рояль" правоохранителями задержаны двое мужчин, сообщает Патрульная полиция на своей странице Facebook

    "Оружие конфисковали и направили в исследовательский центр для экспертного исследования. Как оказалось, задержанные поссорились с компанией молодых людей, достали пистолеты и начали стрелять в них. В ходе конфликта ранение получила 31-летняя женщина. Пострадавшею отправили в больницу, а задержанных — в отделение. Ведется следствие", — сообщает подробности полиция. 

    Патрульная полиция Одессы
    На месте стрельбы в Одессе
    Патрульная полиция Одессы
    Задержанный при стрельбе в Одессе

    Ранее сообщалось, что в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает. 

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