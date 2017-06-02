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    Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве: жертву ждали в его же авто

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (163)

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    По данным очевидцев, мужчина, который был за рулем авто, отошел на несколько десятков метров в магазин, а когда вернулся в салоне его машины находились двое неизвестных.
    Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Свидетели перестрелки на Харьковском шоссе в Киеве сообщили, что нападавшие ждали потерпевшего в его же автомобиле.

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    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    "Свидетели рассказали, что мужчина, который был за рулем авто, отошел на несколько десятков метров в магазин, а когда вернулся и открыл дверь, машина уже была открыта, там находились двое мужчин. Это были нападавшие. Между ними состоялся короткий диалог, он спросил, кто они, а те открыли огонь. Мужчина получил огнестрельные ранения, он жив, медики говорили, что его жизни ничего не угрожает. Мужчины схватили его личные вещи и разбежались по разным сторонам", — говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

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    Также отмечается, что правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

    Facebook Оксаны Блищик
    Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве

    Ранее в пятницу в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает. 

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