Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве: жертву ждали в его же авто

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Свидетели перестрелки на Харьковском шоссе в Киеве сообщили, что нападавшие ждали потерпевшего в его же автомобиле.

"Свидетели рассказали, что мужчина, который был за рулем авто, отошел на несколько десятков метров в магазин, а когда вернулся и открыл дверь, машина уже была открыта, там находились двое мужчин. Это были нападавшие. Между ними состоялся короткий диалог, он спросил, кто они, а те открыли огонь. Мужчина получил огнестрельные ранения, он жив, медики говорили, что его жизни ничего не угрожает. Мужчины схватили его личные вещи и разбежались по разным сторонам", — говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

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Также отмечается, что правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Facebook Оксаны Блищик Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве

Ранее в пятницу в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.