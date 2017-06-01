В гостинице на Филиппинах произошла стрельба: более 25 раненых

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле были ранены не менее 25 человек, пишет Manila Times.

Ранее сообщалось, что в гостиничному комплексу Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы.

Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы.

twitter.com/officialdjmagik В гостинице Манилы на месте стрельбы

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.

Напомним, 28 мая в результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере восемь человек.