наверх
01.06.201722:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В гостинице на Филиппинах произошла стрельба: более 25 раненых

    (обновлено: )31
    25 пострадавших доставлены в городские больницы. По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.
    Гостиничный комплексе в филиппинской столице Маниле
    twitter.com/CITeam_ru

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле были ранены не менее 25 человек, пишет Manila Times.

    Ранее сообщалось, что в гостиничному комплексу Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы.

    Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы.

    twitter.com/officialdjmagik
    В гостинице Манилы на месте стрельбы

    По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

    Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.

    Напомним, 28 мая в результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере восемь человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил