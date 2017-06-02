Заказное убийство или перестрелка? Инцидент с Осмаевым, опрос юристов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Накануне, 1 июня, ближе к вечеру появилась информация о покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву — чеченских добровольцев, которые воевали в составе добровольческих батальонов на Донбассе. По данным полиции с супругами-добровольцами о цикле интервью якобы договорился французский журналист Алекс Вернер из Le Monde. Это была уже четвертая встреча.

Осмаев и Окуева ехали в машине. На Подоле, на улице Кирилловской Вернер попросил супругов сесть на заднем сидении машины, чтобы сфотографировать их вместе. Позднее он достал пистолет "Глок" и трижды выстрелил в грудь Адаму Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета четыре раза выстрелила в нападавшего. Обоих раненых прооперировали в 17-й больнице. По словам нардепа Игоря Мосийчука, Адам Осмаев находится в тяжелом состоянии. У него переломаны ключицы, пробитые легкие, а пули застряли в позвоночнике. Вернеру удалили часть легкого.

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Личность мужчины до сих пор не установлена. При нем был найден загранпаспорт гражданина Украины Александра Дакара. Полиция возбудила дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Основная версия — патриотическая позиция супругов и российский след. Адам Осмаев подозревался в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. В 2012 году в Одессе его задержали украинские правоохранители по подозрению также в совершении взрыва в одесской квартире. Тогда погибли двое мужчин — граждане России и Казахстана.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России. В 2014 году после более 2,5 лет заключения, он был освобожден из-под стражи. В феврале 2015 года после гибели на Донбассе Исы Мунаева, чеченского командира-добровольца, Адам Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева.

facebook.com/igor.mosijcuk Покушение на Адама Осмаева. На фото - Александр Дакар (Артур Денисултанов-Курмакаев)

Инцидент со стрельбой при участии Адама Осмаева и Амины Окуевой прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат и криминолог Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете про це замах сказати? Вас, як експерта, бентежить щось у всій цій історії? Facebook Киев Оперативный Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

— Я вам скажу, що ми не маємо права висувати одну версію, так само як і слідство не має права це робити. І мене не дивує, що у людини виявився український паспорт. Навіть, якщо ми припустимо, що це російський слід, і людину винаймали, і це була розроблена спецоперація, то безумовно, прораховувалися варіанти, що буде саме так, що він залишиться живий, що Аміна почне стріляти. Тобто ці варіанти фахівці, які готують такі замовні вбивства, безумовно, прораховують. І те, що про останніх двох дуже гучних замовних вбивствах при кілерах були паспорти, це теж означає, що заздалегідь готувалася операція, і варіант, що правоохоронці будуть мати доступ до його паспорту, теж прораховувався. Разом з тим, я б не зупинялася виключно на російському сліді по тій простій причині, що поранений все-таки вже тривалий час проживав в Україні, і, в принципі, міг нажити ворогів і тут. І я б розглядала і політичний слід, і кримінальний в тому числі. І те, що суспільство сьогодні якось навмисно спрямовуються лише на одну версію, виклинає теж підозру. Тому що грамотно це, коли правоохоронці заявляють всі версії, але кажуть, що ця більш очевидна, але ми повинні ще її перевірити.

Ми ж знаємо, як зараз останніми місяцями чергова версія українських правоохоронців майже завжди в таких злочинах вказує на Північ, а всі інші версії навіть не розглядаються, принаймні, офіційними коментарями.

— Це абсолютно так. Це найпростіша версія, і дуже зручна. І головне — нам з вами всім немає, чого заперечити. Навіть якщо ми будемо говорити з вами про будь-яку реформу, яка не вдалася, візьміть будь-який негативний факт в Україні, якщо ви скажете, що за ним стоїть Росія, в принципі, виглядає правдоподібно.

На що зараз слідство має звернути увагу? По-перше, четверта зустріч цих людей.

— Мають звернути увагу на все. Власне, чотири зустрічі можна пояснити. Тому що все-таки, як сказати, наші чеченьскі добровольці, які воювали за Україну, все-таки професіонали, і те, що відбулося, Аміна дуже швидко відреагувала на постріл. І для того, щоб не було такої реакції, можливо, повинні були бути зустрічі, щоб була така абсолютна атмосфера довіри, ніякої підозри, щоб у кілера був шанс, очевидно, застрелити обох. Але поліція повинна на сьогодні відпрацювати всі зв'язки і пораненого Осмаєва, і Аміни, і чим вони тут займалися, і що тут відбувалося. Тому що слід може бути в тому числі і в Україні. Правоохоронці не мають права однозначно зупинятися на одній версії і відкидати версії можна тільки при наявності доказів або абсолютній їхній відсутності щодо якоїсь конкретної версії.

Чи варто очікувати що тут слідство буде дійсно йти на результат? Або зараз вже винні призначені, а більше нічого нікого не цікавить? Facebook Киев Оперативный Киллер Осмаева имеет большие деньги и связи - советник главы МВД

— Як вам сказати — винні. Ми з вами маємо лише виконавця. І я з острахом чекаю, що він може в нас вижити. Бо в нас вже така практика була. Якщо він виживе, то тоді буде простіше вимагати від правоохоронців, щоб вони вийшли все-таки на замовника. Тому що якщо ми говоримо про замовне вбивство, то виконавець виконавцем, але принципово знати, хто замовляв, хто організовував. І якщо він залишиться живий, то тоді вже я не знаю, правоохоронцям просто не буде куди дітися. Вони повинні будуть всім нам дати відповідь: а хто ж там, російський слід, український — не має значення, хто замовив. А от якщо не виживе виконавець, буде все складніше. Якщо з ним можна працювати, то вже дуже багато інформації можна отримати при слідчих діях.

Также свое мнение о нападении выразил в эфире Голоса Столицы юрист Евгений Лосовский.

Что вам кажется наиболее странным во всей этой истории?

— Давайте не будем путать заказное убийство, то есть работу киллера, с перестрелкой. Это для начала. Это те, кто предметно занимался и занимается вопросами, связанными с заказными убийствами, думаю, и кто бывшие следователи с большим опытом подтвердят. Теперь о следующем. На самом деле, крайне сложно представить заказное убийство, где ответным огнем, то есть предполагая наличие оружия у оппонента, убит сам нападающий. Это для начала. Во-вторых, три ствола найдено на месте, что прочитал в прессе: два "ПМ" и один "Глок". Для начала скажу так, если один, соответственно, исполнитель заказа, то соответственно, есть и поддержка другого. Но поверьте, случайно не теряют стволы.

Все три пистолета официально зарегистрированы. Один официально зарегистрированный пистолет нападающего, второй — это наградной пистолет Окуевой, и третий — наградной пистолет Осмаева. ryabchuk/Youtube "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

— Давайте забудем тогда о вопросе работы киллера. Вопрос развернем абсолютно иначе. На самом деле создается эмоциональная составляющая. При наличии какого-либо, я предполагаю, эмоционального конфликта данных граждан, которые наверняка друг друга знали. И, соответственно, при использовании официально зарегистрированных стволов отсутствие профессионализма в исполнении данных выстрелов, скажем так, то, что было озвучено, что было покушение на граждан. Поэтому вывод следующий: на самом деле, учитывая то, что мы несколько дней рассматривали убийство из Audi нападавших и на сегодняшний момент вчерашние события, они абсолютно противоположны друг другу как по качеству исполнения, так и по цели данного исполнения. Теперь о расследовании. На самом деле, если уважаемые сотрудники Нацполиции, руководители следственных групп, при наличии официально зарегистрированных стволов, также ранения нападающего, также наличия соответственно, и слава Богу, что живы потерпевшие на сегодняшний момент и дай Бог, чтобы они были живы и выздоровели, то в принципе, с точки зрения криминалистики, следственной работы, не расследовать данный факт является абсолютно невозможным. Вот я так коротко, чтобы мы с вами четко понимали, что это не тот процесс, в котором очень много каких-либо предумышленных и предусмотренных обстоятельств по уничтожению кого-либо.

Мы уже видели ситуацию, когда во время заказных убийств при нападающем находили паспорт, в частности, дело Дениса Вороненкова. Но и с зарегистрированным пистолетом это совсем не вяжется.

— На самом деле ответ прост. На сегодняшний момент такое количество зарегистрированного оружия, и такое количество соответственно, конфликтов, что человек, который в данном случае использовал данное оружие, предполагал, что ответственности как таковой избежит. Более того, он не знаком с элементарными правилами криминалистики, и, соответственно, как с наличием гильз, так и баллистических экспертиз, и соответственно лабораториями, где хранятся в данном случае отстрелянные гильзы, что на самом деле, поверьте, и такое бывает. Банально не предполагал последствий и нахождения гражданина, который владеет этими стволами. Вопрос только в другом. На самом деле, три ствола на месте происшествия — это уже, знаете, чересчур. И конечно, на мой взгляд, это проблематика, которая абсолютно, простите, так приземленно, и выеденного яйца не стоит с точки зрения исполнения. До сих пор не найдены киллеры. И давайте не будем забывать еще об одном очень важном факторе. Ответным огнем с "Глока" был ранен исполнитель. Те, кто не имеет в данном случае наличия нарезного оружия, я не говорю о травматическом, это смешно. Оно ухудшает ситуацию для граждан, а не улучшает даже при защите. Поэтому тут еще было счастье, что можно было ответным огнем уничтожить нападавшего. Многие наши граждане, к сожалению, такой возможности не имеют. Поэтому остается только надеяться на работу правоохранительных органов.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил в эфире "ГС", что о больших возможностях напавшего на Адама Осмаева свидетельствует скорость оформления украинских документов.