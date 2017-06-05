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    В Орландо произошла стрельба: есть "многочисленные жертвы"

    (обновлено: )47920
    Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности.
    На месте стрельбы в Орландо
    @DavidHarrisOS/

    ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть "многочисленные жертвы", сообщил в пятницу офис шерифа Орандж-каунти.

    @orangecosheriff
    На месте стрельбы в Орландо

    "Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении офиса шерифа в Twitter.

    Уточняется, что в районе стрельбы перекрыты несколько улиц. Сотрудники офиса шерифа просят не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса шерифа в Twitter.

    Ранее в Мельбурне вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего был убит человек, несколько полицейских получили ранения.

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