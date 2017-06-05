В Орландо произошла стрельба: есть "многочисленные жертвы"

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть "многочисленные жертвы", сообщил в пятницу офис шерифа Орандж-каунти.

@orangecosheriff На месте стрельбы в Орландо

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении офиса шерифа в Twitter.

Уточняется, что в районе стрельбы перекрыты несколько улиц. Сотрудники офиса шерифа просят не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса шерифа в Twitter.

Ранее в Мельбурне вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего был убит человек, несколько полицейских получили ранения.