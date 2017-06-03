Задержан чиновник, выдавший документы киллеру, стрелявшему в Осмаева - СМИ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Мужчина, стрелявший в чеченского добровольца Адама Осмаева легализовался в Украине также путем брака на гражданке Украины и определенной схемы фальсификации документов через несколько органов власти, сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

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"Человек, который представился Амине (Окуевой — Ред.) и Адаму как корреспондент французской газеты "Ле монд" Алекс Вернер, и имевший паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара, в действительности — гражданин РФ Артур Денисултанов, уроженец Чечни, широко известный в криминальных кругах Санкт-Петербурга под другими именами и кличками — Курмакаев, Тищенко, Цебро, "Динго", — пишет издание.

Как отмечается, следствие установило, что Денисултанов легализовался в Украине также путем брака на гражданке Украины и определенной схемы фальсификации документов через несколько органов власти.

"Коррумпированный чиновник, выдавший первичные документы для легализации преступнику, уже задержан, с ним работает следствие. Надеюсь, скоро будут опубликованы все имена и сама предательская схема", — говорится в статье.

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По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.