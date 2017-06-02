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    Покушение на Осмаева: стрелок пытался войти в доверие к политикам - МВД

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (157)

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    Как уточнил Антон Геращенко, один из известных украинских политиков уже опознал стрелка, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста.
    Александр Дакар
    Facebook Антона Геращенко

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Мужчина, стрелявший в комбата Адама Осмаева, с весны 2016 года пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, сообщил член коллегии МВД, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

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    Ранее на сайте "Миротворец" появились данные по напавшему на Осмаева. Сообщалось, что Александр Дакар был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". Существует несколько вариантов фамилии стрелка — Вернер и Антипов.

    "Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Акуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича. Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Геращенко уточнил, что один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста. Вместе с тем, имена политиков не называются.

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