Покушение на Осмаева: стрелок пытался войти в доверие к политикам - МВД

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Мужчина, стрелявший в комбата Адама Осмаева, с весны 2016 года пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, сообщил член коллегии МВД, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Ранее на сайте "Миротворец" появились данные по напавшему на Осмаева. Сообщалось, что Александр Дакар был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". Существует несколько вариантов фамилии стрелка — Вернер и Антипов.

"Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Акуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича. Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко уточнил, что один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста. Вместе с тем, имена политиков не называются.