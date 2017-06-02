Попытка покушения на Осмаева была не первой - жена

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Попытка покушения в четверг на командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева не была первой. Некоторое время назад правоохранители задержали человека, который пытался подложить взрывчатку под его автомобиль, сообщила в интервью LB.ua жена Осмаева Амина Окуева.

"Есть информация, что ранее в Украине уже задержали человека со взрывчаткой, которую он должен был подложить Адаму под машину. Пока мы детали не озвучиваем. Нам постоянно поступает информация из разных источников, ФСБ занимается тем, чтобы ликвидировать Адама. Плюс кадыровцы. Кадыров вообще сходит с ума. Он по сто тысяч каждому, едва не бомжу дает, который соглашается хоть что-то сделать", — заявила Окуева.

Окуева также рассказала о подозрении о том, что в батальон им. Джохара Дудаева были подосланы "кадыровцы".

"У меня есть подозрения, что такие люди у нас были. Из того, что могу вспомнить: когда шли активные боевые действия, у меня в разгрузке, там где находится боекомплект, была граната из которой почти полностью извлекли чеку. Если бы мы этого не заметили, чека бы выпала и граната бы взорвалась, никто бы не успел среагировать. Слава Богу, разгрузку взяла не я, а Адам и еще один человек, они успели заметить это и обратно вставить чеку. Случайно чеку вытащить невозможно. Кто-то специально это сделал из расчета, что я не посмотрю на разгрузку и Адам будет рядом ", — сказала жена Адама Осмаева.

Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

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Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".