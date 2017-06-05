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    В Мельбурне вооруженный мужчина открыл огонь: есть жертвы и раненые

    (обновлено: )11101
    Мужчина взял в заложники женщину и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые обнаружили застреленного мужчину в фойе.
    На месте убийства в Мельбурне
    @SkyNewsAust

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Мельбурне вооруженный мужчина убил человека и взял в заложники женщину, сообщает Sky News.

    Согласно информации, мужчина взял в заложники женщину и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые обнаружили застреленного мужчину в фойе.

    ​Полицейские оцепили район и пытались вести переговоры со злоумышленником. По некоторым данным, в районе были слышны выстрелы и звук взрыва.

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    Позже стало известно, что полицейские штурмовали здание, в результате чего трое правоохранителей получили огнестрельные ранения. На данный момент об их состоянии неизвестно.

    Власти уже подтвердили, что ситуация находится под контролем. Также стало известно, что до захвата заложника в жилом доме прогремел взрыв.

    По информации издания, вооруженный мужчина был застрелен после того, как попытался бежать. Сообщается, что он держал женщину в заложниках два часа. Также было установлено, что он известен полиции из-за связи с группировкой "Исламское государство".

    Напомним, в конце мая один человек получил ранения в результате стрельбы в селе Метановка Винницкой области.

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