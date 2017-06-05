В Мельбурне вооруженный мужчина открыл огонь: есть жертвы и раненые

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Мельбурне вооруженный мужчина убил человека и взял в заложники женщину, сообщает Sky News.

Согласно информации, мужчина взял в заложники женщину и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые обнаружили застреленного мужчину в фойе.

The scene at Brighton now https://t.co/K7UxhcrU1O — Ahron Young (@AhronYoung) 5 июня 2017 г.

​Полицейские оцепили район и пытались вести переговоры со злоумышленником. По некоторым данным, в районе были слышны выстрелы и звук взрыва.

Позже стало известно, что полицейские штурмовали здание, в результате чего трое правоохранителей получили огнестрельные ранения. На данный момент об их состоянии неизвестно.

Власти уже подтвердили, что ситуация находится под контролем. Также стало известно, что до захвата заложника в жилом доме прогремел взрыв.

По информации издания, вооруженный мужчина был застрелен после того, как попытался бежать. Сообщается, что он держал женщину в заложниках два часа. Также было установлено, что он известен полиции из-за связи с группировкой "Исламское государство".

Напомним, в конце мая один человек получил ранения в результате стрельбы в селе Метановка Винницкой области.