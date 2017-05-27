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    Общество

    Аваков открыл сервисный центр МВД в Хмельницком

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    По словам Авакова, центры МВД заменят прежние МРЭО. В Хмельницком - это уже 17-й сервисный центр в Украине, до конца года будет открыто 50 таких учреждений.
    Арсен Аваков открыл сервисный центр МВД в Хмельницком
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Хмельницком в субботу, 27 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков открыл сервисный центр МВД, передает УНИАН.

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    По словам Авакова, такие центры заменят прежние МРЭО. Это уже 17-й сервисный центр в Украине, до конца года будет открыто 50 таких учреждений.

    "Сервисный центр — это гражданская структура, которая не имеет ничего общего с правоохранительной. Нам важно, чтобы сюда люди заходили и выходили улыбающимися", — отметил министр.

    Как сообщается, в центре граждан будут обслуживать 12 администраторов, которые ежедневно могут предоставлять до 180 услуг. Для удобства в центре оборудована детская комната, есть зона ожидания с современной информационной системой, а также буккроссинг.

    facebook.com/mvs.gov.ua
    Арсен Аваков открыл сервисный центр МВД в Хмельницком

    На полочке буккроссинга Аваков оставил книгу со своим автографом.

    Напомним, в марте сообщалось, что мобильные сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в отдаленных населенных пунктах.

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