В Винницкой области мужчины в балаклавах открыли стрельбу: есть раненый

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Один человек получил ранения в результате стрельбы в селе Метановка Винницкой области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции.

Так, накануне около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока, где открыли стрельбу.

"Предварительно, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными людьми", — пишет vinnitsa.info.

Сотрудники правоохранительных органов блокировали место конфликта. Позднее после переговоров часть нападающих сложили оружие, с остальными продолжились переговоры. Ситуация контролируемая.

Накануне в Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой. Также 30 мая в Киеве в результате стрельбы погиб экс-руководитель "Укрспирта".

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