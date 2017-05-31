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    В Винницкой области мужчины в балаклавах открыли стрельбу: есть раненый

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    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (133)

    (обновлено: )7601
    По данным СМИ, около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока, где открыли стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов блокировали место конфликта.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Один человек получил ранения в результате стрельбы в селе Метановка Винницкой области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции.

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    gazeta.dp.ua
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    Так, накануне около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока, где открыли стрельбу.

    "Предварительно, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными людьми", — пишет vinnitsa.info.

    Сотрудники правоохранительных органов блокировали место конфликта. Позднее после переговоров часть нападающих сложили оружие, с остальными продолжились переговоры. Ситуация контролируемая.

    Накануне в Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой. Также 30 мая в Киеве в результате стрельбы погиб экс-руководитель "Укрспирта".

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