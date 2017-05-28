наверх
28.05.201721:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Миссисипи в результате стрельбы погибли не менее 8 человек - СМИ

    (обновлено: )132
    Среди убитых был заместитель местного шерифа. Как сообается, нападавший обошел три дома - два в городе Брукхейвен и один в местечке Бог-Читто - в округе Линкольн.
    Автомобиль полиции в США
    flickr.com/Paul Sullivan

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

    В поезде убиты вступившиеся за мусульманок
    Канал euronews на Youtube
    Двое мужчин, вступившиеся за мусульманок, убиты в поезде в США

    Согласно информации, нападавший задержан.

    Отмечается, что среди убитых был заместитель местного шерифа.

    Нападавший обошел три дома — два в городе Брукхейвен и один в местечке Бог-Читто — в округе Линкольн. Пока неясно, был ли стрелок знаком с убитыми, заявила представитель бюро расследований штата.

    Подробности инцидента и мотивы стрелка не уточняются. Обвинения нападавшему пока не предъявлены.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы около ночного клуба в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, один человек погиб, пятеро получили ранения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги