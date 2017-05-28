В Миссисипи в результате стрельбы погибли не менее 8 человек - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Согласно информации, нападавший задержан.

Отмечается, что среди убитых был заместитель местного шерифа.

Нападавший обошел три дома — два в городе Брукхейвен и один в местечке Бог-Читто — в округе Линкольн. Пока неясно, был ли стрелок знаком с убитыми, заявила представитель бюро расследований штата.

Подробности инцидента и мотивы стрелка не уточняются. Обвинения нападавшему пока не предъявлены.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы около ночного клуба в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, один человек погиб, пятеро получили ранения.