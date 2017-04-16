Стрельба произошла у клуба в США: ранены девять человек

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По данным издания, в результате были ранены девять человек.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.

Ранее сообщалось, что около церкви в американском штате Алабама, где проходили посвященные Пасхе праздничные мероприятия, произошла стрельба.