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    В мире

    Стрельба произошла у клуба в США: ранены девять человек

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    Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    flickr.com/banspy

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

    Стрельба в Огайо
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    Стрельба в ночном клубе в Огайо: один человек погиб, 14 человек ранены

    По данным издания, в результате были ранены девять человек.

    Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

    О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.

    Ранее сообщалось, что около церкви в американском штате Алабама, где проходили посвященные Пасхе праздничные мероприятия, произошла стрельба.

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