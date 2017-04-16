У церкви в США произошла стрельба, ранены дети

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Около церкви в американском штате Алабама, где проходили посвященные Пасхе праздничные мероприятия, произошла стрельба, сообщает новостной портал AL.com со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что трое подростков и ребенок младше одного года получили ранения.

Инцидент произошел около 21.30 субботы по местному времени в округе Джефферсон, около церкви Cathedral of the Cross. По предварительным данным, возле церкви во время праздничных мероприятий произошла ссора. По данным представителя офиса шерифа Рэнди Кристиана, власти допрашивают пять человек, которые могут иметь отношение к происшествию.

Как сообщил Кристиан, раненые в результате стрельбы подростки и ребенок госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Всего во время инцидента в церкви находилось около 800 человек, еще около 100 ждали в очереди, чтобы попасть внутрь.

Напомним, 15 апреля в результате стрельбы в ресторане одного из торговых центров американского штата Аризона погибли два человека и один получил ранения.