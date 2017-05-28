Стрельба около ночного клуба в США: один человек погиб, пять ранены – СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В результате стрельбы около ночного клуба в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал WPIX со ссылкой на источники в полиции.

Стрельба произошла около 5.30 утра по местному времени (12.30 по Киеву). Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нескольких раненых на автомобильной стоянке около клуба, еще нескольких — внутри здания. Четверо из них были госпитализированы, двое добрались до больницы своим ходом, один впоследствии скончался.

Полиция проводит расследование в связи с возможной попыткой ограбления в нелегально работавшем ночном клубе после окончания работы заведения. Правоохранители не исключают, что стрельбу могли открыть несколько человек, в настоящее время злоумышленники находятся на свободе.

Ранее сообщалось, что возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба. В результате были ранены девять человек.