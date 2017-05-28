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    Стрельба около ночного клуба в США: один человек погиб, пять ранены – СМИ

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    Полицейские обнаружили нескольких раненых на автомобильной стоянке около клуба, еще нескольких - внутри здания. Четверо из них были госпитализированы, двое добрались до больницы своим ходом, один впоследствии скончался.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В результате стрельбы около ночного клуба в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал WPIX со ссылкой на источники в полиции.

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    Стрельба произошла около 5.30 утра по местному времени (12.30 по Киеву). Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нескольких раненых на автомобильной стоянке около клуба, еще нескольких — внутри здания. Четверо из них были госпитализированы, двое добрались до больницы своим ходом, один впоследствии скончался.

    Полиция проводит расследование в связи с возможной попыткой ограбления в нелегально работавшем ночном клубе после окончания работы заведения. Правоохранители не исключают, что стрельбу могли открыть несколько человек, в настоящее время злоумышленники находятся на свободе.

    Ранее сообщалось, что возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба. В результате были ранены девять человек.

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