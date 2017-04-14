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    В мире

    В США мужчина устроил стрельбу в поезде

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    Мужчина устроил стрельбу в поезде, затем вышел на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция была временно закрыта. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них.
    В метро Атланты произошла стрельба
    foxnews.com

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщат телеканал 11alive со ссылкой на полицию.

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    По данным полиции, мужчина вышел из поезда на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция временно закрыта.

    Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них, сообщили местные власти в ходе пресс-конференции.

    В настоящее время ведется расследование происшествия.

    Напомним, 10 апреля в результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния погибли два человека.

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