В США мужчина устроил стрельбу в поезде

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщат телеканал 11alive со ссылкой на полицию.

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По данным полиции, мужчина вышел из поезда на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция временно закрыта.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них, сообщили местные власти в ходе пресс-конференции.

В настоящее время ведется расследование происшествия.

Напомним, 10 апреля в результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния погибли два человека.