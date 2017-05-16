Эксперт: стрельба в Каменском спровоцирует проверку охранных компаний

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Каменском 14 мая произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. Злоумышленник прострелил ногу таксисту за то, что том не ответил на его приветствие "Слава Украине!".

При этом, сообщалось, что у одного из задержанных было при себе удостоверение сотрудника личной охраны народного депутата Дмитрия Яроша. Полиция изъяла с места происшествия пистолет Макарова.

В организации "Государственная инициатива Дмитрия Яроша" заявляют, что охранник господина Яроша не стрелял в таксиста на Днепропетровщине, правонарушителем оказался другой член организации, который должен понести ответственность.

Скандальную ситуацию и ее последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо говорити про охоронців депутатів, чи можуть вони при собі мати вогнепальну зброю?

— Наразі згідно з чинним законодавством, бойову вогнепальну зброю, яка стріляє не гумовими кулями, а справжніми, мають право носити лише працівники правоохоронних органів. Тобто військові, працівники прокуратури, працівники державної служби охорони, поліція охорони. Депутатів загалом охороняють працівники управління державної охорони. Це колишній підрозділ СБУ. Вони мають право носити вогнепальну зброю. Однак, за останні роки є багато фактів і повідомлень про видання бойової зброї громадянським людям, які не входять до правоохоронних органів. Неодноразово заявляла громадськість про видачу великої кількості зброї Арсеном Аваковим. Також такі випадки фіксували у Міноборони, де під виглядом колишніх військовослужбовців чи просто наказом міністра видавали різну зброю, стару зброю — пістолети Макарова, Стєчкіна, револьвери і все інше. Так, такі факти були.

Як можете прокоментувати пояснення ситуації у "Державницькій ініціативі" Дмитра Яроша?

— Наразі, коли достеменно невідомо, на яких підставах людина володіє зброєю, поки цю інформацію не перевірила поліція, не дала свій висновок, напевне, говорити не можна, чи справді в людини та зброя офіційно зареєстрована, на якій підставі йому цю зброю видали. Тому що неодноразово фіксувалися випадки, коли затримали під час скоєння правопорушення різних людей, які мали про собі вогнепальну зброю або травматичну зброю. А коли перевіряли підстави видання цієї зброї, то з'ясовувалося, що при видачі зброї були скоєні порушення, тобто зброя видавалася людям, які насправді не мають права такою зброєю володіти.

Охоронці можуть мати зброю при собі постійно чи лише у випадках, коли здійснюють охорону?

— По-перше, треба з'ясувати, що за охоронці, до якої структури ці охоронці належать. Тому що, так, коли охоронці при виконанні службових обов'язків, я ж казав, це працівники правоохоронних органів, вони при виконанні мають при собі табельну вогнепальну зброю. Коли вони не працюють, ця зброя здається до чергових частин. У нас законодавством не передбачено, щоби охоронці приватних охоронних компаній, які не є на службі українського народу, мали при собі бойову вогнепальну зброю. Тому потрібно дочекатися висновків поліції, що це за зброя, і звідкіля вона взялася. Не виключено, що виявиться, що це все-таки була травматична зброя.

Якщо це не державна охоронна структура, а приватна, їх хтось контролює?

— Будь-яка охоронна компанія отримує ліцензію раніше в МВС, зараз в поліції. Зазвичай, перевірки проводяться таких охоронних компаній лише в тих випадках, коли виявляються факти скоєння працівниками цих компаній порушень. Якщо порушень не зафіксовано, то планові перевірки охоронних компаній не передбачені, тому що вони займають багато часу і людських ресурсів, яких наразі у поліції немає, у дозвільної системи поліції немає. Можливо, саме цей випадок буде сигналом для проведення перевірок охоронних компаній для з'ясування, для перепровірки порядку оформлення та видачі зброї. Можливо. Та впорядкування обігу зброї. Тому що зараз вогнепальна зброя лише у правоохоронців є, а приватні охоронні компанії її отримувати не можуть, тому, я підозрюю, що різними правдами і неправдами напівлегально вони все-таки цю зброю отримують через якісь, може, посвідчення, через якісь зв'язки в МВС або в Міноборони. З цим всім треба ґрунтовно розбиратися.

Чи будуть притягнуті до відповідальності ті люди, які в цьому інциденті брали участь, зброю не застосовували, але мали її при собі? Звичайно, якщо без дозволу?

— Ви маєте на увазі людей, які є свідками даного правопорушення? Розумієте, знову-таки, всі обставини справи не з'ясовані. І не з'ясовано, як саме ці люди, які були поруч, поводилися. Якщо конфлікт відбувався упродовж декількох секунд, і одна людина вистрілила, а інші люди її зупинили, то вони не будуть нести відповідальність. А якщо вони, скажемо так, не те, що приймали участь, а не відреагували, якщо буде доведено скоєння групового нападу, тоді вони понесуть відповідальність. Знову-таки, залежить від поліції, від того, яку доказову базу поліцейські зберуть, як вони правильно це зроблять, і які нададуть матеріали до суду, який буде розглядати всі аспекти цієї справи і приймати рішення по ній.

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Напомним, на рост преступности украинцы ответили повышенным спросом на охранные услуги. Бесплатно в Украине охрана предоставляется только президенту, председателю ВР и премьеру. Все остальные нанимают охранников либо в частных охранных компаниях, либо же в ГСО МВД.