В Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в результате конфликта на одном из харьковских рынков, сообщают местные СМИ.

Как сообщает newsroom.kh.ua, конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате которого последний достал пистолет и совершил два выстрела в воздух.

По данным активистов Police Control Ukraine, стрелял боец спецбатальона "Харьков-1" Виталий Лисинский, который "пришел на рынок за клубникой".

Патрульные полицейские задержали участников конфликта и доставили в Киевский отдел полиции. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее в Киеве во вторник в результате стрельбы погиб экс-руководитель "Укрспирта" Виктор Панков.