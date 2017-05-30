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30.05.201717:32
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    В Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой

    (обновлено: )56001
    По данным активистов, стрелял боец спецбатальона "Харьков-1" Виталий Лисинский, который "пришел на рынок за клубникой". Участники конфликта задержаны, пострадавших при стрельбе нет.
    Стрельба на рынке в Харькове
    Facebook Police Control Ukraine

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в результате конфликта на одном из харьковских рынков, сообщают местные СМИ.

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    nnovosti.info
    Первые кадры с места убийства бывшего руководителя "Укрспирта" в Киеве

    Как сообщает newsroom.kh.ua, конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате которого последний достал пистолет и совершил два выстрела в воздух.

    По данным активистов Police Control Ukraine, стрелял боец спецбатальона "Харьков-1" Виталий Лисинский, который "пришел на рынок за клубникой".

    Патрульные полицейские задержали участников конфликта и доставили в Киевский отдел полиции. В результате стрельбы никто не пострадал.

    Ранее в Киеве во вторник в результате стрельбы погиб экс-руководитель "Укрспирта" Виктор Панков.

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