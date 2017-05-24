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    Люди в камуфляже открыли стрельбу под Кропивницким: есть раненые

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (97)

    (обновлено: )46901
    На место инцидента немедленно прибыли правоохранители. Полицейские обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм.
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    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В селе Кировоградского района конфликт перерос в стрельбу. По данным ГУ Нацполиции в Кировоградской области, инцидент произошел 23 мая.

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    "На территории сельхозпредприятия во время спора, люди услышали выстрелы, в результате которых ранения дробью получили трое граждан. Потерпевших каретой скорой госпитализировали в лечебное учреждение. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Полицейские обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм", – рассказали в полиции Кировоградской области.

    Расследование инцидента продолжается.

    Напомним, во вторник в центре Кропивницкого были задержаны 13 вооруженных людей. Задержанных доставили Кропивницкое отделение полиции, где они давали объяснения, куда именно ехали с оружием. Есть ли связь между двумя инцидентами, пока не сообщается.

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