Маркс, Ленин, судья Стрельбицкий и один студент. Нет, не Раскольников

Роман Степняк

И все-таки гласность — это великое дело! Если бы не гласность, это дело могло бы годами пылиться в архивах Галицкого райсуда Львова, и никто бы не догадался, какой поступок совершил судья Виталий Викторович Стрельбицкий, оберегая общественную мораль от тлетворного влияния коммунистической идеологии.

Гласность не позволила скромному деятелю отечественной фемиды остаться в тени, ведь достаточно одного клика по ссылке Единого госреестра судебных решений и вот вам дело 461/2949/17 от 4 мая текущего года. Дело, о котором еще не раз будут писать журналисты, которое изучать будут судьи и адвокаты, на котором будут учиться азам профессии студенты юридических факультетов. Ведь подобный вердикт вынесен впервые в отечественной судебной практике, а пионерам у нас особый почет.

Далее, как обещают на официальном сайте Львовской прокуратуры, еще будет. В производстве находятся еще два подобных расследования, как говорится, следите за реестром!

"Учиться, учиться и еще раз учиться!"

Само чтение дела Галицкого суда весьма занятно. Оказывается, третьекурсник Львовского национального университета им. Франко в течение целого года с мая 2015 по апрель 2016 года в условиях домашней конспирации, используя собственный портативный ноутбук Emachines с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook "умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook".

Над страничкой в сети изрядно поработали эксперты-лингвисты и пришли к заключению, что там "содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии". По мнению экспертов, это видно из публикаций, посвященных личности, "которая занимала руководящую должность у высших органах власти СССР, его философско-политическая цитата, а также общеизвестные коммунистические лозунги".

Здесь суд не решился, видимо во избежание распространения коммунистической идеологии, назвать ни эту самую личность, ни использованные ею лозунги. Чтобы не томить читателя разными догадками, я все-таки на свой страх и риск решил предположить, что под этой личностью кроется, как в студенческие годы судьи Виталия Стрельбицкого говорили, "вождь мирового пролетариата Ленин", а лозунгами — "Партия- ум честь и совесть нашей эпохи", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны", "Лучше меньше да лучше" и прочие "крылатые фразы", которые звучали в годы комсомольской юности некоторых участников львовского процесса.

Предъявите партбилет!

Суд не ограничился порицанием коммунистической идеологии, но и решил уничтожить все, что с ней связано в рамках дела студента-третьекурсника. Судья Стрельбицкий постановил уничтожить "комсомольский билет на имя обвиняемого, партийный билет на имя обвиняемого, учебник "Капитал" Карла Маркса, георгиевскую, желто-синюю и красную ленты, приглашение с надписью "Гость ХХІХ внеочередного съезда ПСПУ" на имя обвиняемого, 4 дождевика, 5 флагов, 19 футболок, 7 кепок и 5 дисков с коммунистической символикой, 8 комсомольских билетов, бланки учетных карточек ЛКСМУ, открытки с коммунистической символикой, диски, которые находятся на хранении в ГУ Нацполиции Украины во Львовской области".

В этом перечне все прекрасно. Вот только "Капитал" Карла Маркса в чем провинился перед судьей? А еще интереснее, каким образом это решение приведено в исполнение — я не думаю, что том Карла Маркса сжигали перед зданием суда в назидание всем возможным почитателям его творчества. Хотя, как знать!

Обвиняемый студент, при всей суровой риторике фемиды, отделался "малой кровью". В рамках расследования дела он согласился на сотрудничество с правоохранительными органами и заключил с заместителем начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области Матлахом Юрием Владимировичем соглашение о признании виновности. Стороны соглашения сразу согласовали наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. Суд пожалел студента и ноутбук Emachines с зарядным устройством, планшет UNIPad с зарядным устройством и флеш-накопитель Transcend 8Gb вернул осужденному.

Борьба Владимира Вятровича

Если на весь абсурд этого дела посмотреть без иронии, то все не так весело. То, что сегодня кажется выходящим из ряда вон, уже завтра может стать суровой реальностью. Сами законы "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", а их четыре, были приняты два года назад, президент подписал их 15 мая 2015 года. Вот названия этих документов: "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". По этому законодательству между нацизмом и коммунизмом поставлен знак равенства.

Однако в течение двух лет применительная практика по отношению к символам коммунизма и нацизма разительно отличается. По сути, все свелось к огульной декоммунизации. Согласно данным Института национальной памяти, в Украине переименовали 51493 улицы, 32 города, 25 районов и 955 населенных пунктов. Кроме того, коммунальщики и активисты демонтировали 2389 монументов и памятных знаков тоталитарным вождям, а популяция памятников Ленину сократилась на 1320 единиц. Но останавливаться на этом в Институте национальной памяти не намерены. По словам руководителя института Владимира Вятровича, на очереди — борьба с российским имперским наследием.

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По большому счету, декоммунизация стала лишь ширмой антирусской кампании. И совсем неудивительно, что борьба с коммунистической идеологией заслонила все прочие упоминания о другом, более страшном тоталитаризме — нацистском. По Киеву маршируют молодчики с флагами, на которых изображена видоизмененная свастика, в интернете можно заказать любую символику, хоть с Гитлером, хоть с Геббельсом, в таких майках приходят даже на футбольные матчи, купить томик "Майн Кампф" не представляет никакого труда. Хоть в интернете, хоть на книжном рынке.

"Майн Кампф" Адольфа Гитлера — это не "Капитал" Карла Маркса", на него нет Галицкого суда.