наверх
16.05.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Массовая драка со стрельбой. В поселке под Харьковом убили рома

    (обновлено: )114
    Как сообщили в полиции, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Было установлено, что во время драки применялось травматическое оружие.
    В поселке под Харьковом убили рома
    facebook.com/police.kharkov

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого были ранены четверо мужчин, один из которых умер в больнице, сообщает областная полиция. 

    Появилось видео убийства около McDonald's в Киеве
    Канал поліція Києва на youtube
    В Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте

    Информация о происшествии поступила полицию от медиков во вторник в 10-28. На место отправились руководство областной полиции и следственно-оперативная группа.

    "По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие", — сказано в сообщении.

    В отделение полиции доставлены несколько человек — участники конфликта с обеих сторон. Всего в потасовке приняли участие около 20 граждан. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1, 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Между тем, по данным СМИ, убитый и раненые — ромы.

    facebook.com/police.kharkov
    В поселке под Харьковом убили рома

    "Конфликт начался с того, что на днях группа ромов подралась с  местными украинцами. Сегодня все собрались возле сельсовета, чтоб урегулировать конфликт, но он перерос в новую драку с применением оружия – стреляли из травматов, махали ножами и палками", — пишет издание "Город Х" со ссылкой на жителя Ольшан.

    Отмечается, что в драке участвовало около сотни людей – приезжих цыган и местных украинцев.

    Напомним, в Киеве неизвестный мужчина убил 34-летнего киевлянина в McDonald's на Оболони за то, что тот курил.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Андрей Артеменко
    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата
    Взрыв в Мукачево
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером