Массовая драка со стрельбой. В поселке под Харьковом убили рома

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого были ранены четверо мужчин, один из которых умер в больнице, сообщает областная полиция.

Информация о происшествии поступила полицию от медиков во вторник в 10-28. На место отправились руководство областной полиции и следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие", — сказано в сообщении.

В отделение полиции доставлены несколько человек — участники конфликта с обеих сторон. Всего в потасовке приняли участие около 20 граждан. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1, 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Между тем, по данным СМИ, убитый и раненые — ромы.

facebook.com/police.kharkov В поселке под Харьковом убили рома

"Конфликт начался с того, что на днях группа ромов подралась с местными украинцами. Сегодня все собрались возле сельсовета, чтоб урегулировать конфликт, но он перерос в новую драку с применением оружия – стреляли из травматов, махали ножами и палками", — пишет издание "Город Х" со ссылкой на жителя Ольшан.

Отмечается, что в драке участвовало около сотни людей – приезжих цыган и местных украинцев.

Напомним, в Киеве неизвестный мужчина убил 34-летнего киевлянина в McDonald's на Оболони за то, что тот курил.