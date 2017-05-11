Следователи вызвали на допрос авторов фильма об убийстве Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета изучит фильм-расследование об этом преступлении, который обнародовали журналисты; авторов фильма вызвали на допрос.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве.

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"Любые материалы, которые полезны в досудебном расследовании по конкретному уголовному производству, будут учтены следствием. Я убежден, что границы его полезности будут определены в ходе проведения досудебного расследования", — заявил заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев, комментируя фильм журналистов с расследованием убийства Шеремета. Его слова приводит в четверг "Укринформ".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде" сообщил, что МВД вызывает на допрос авторов фильма "Убийство Павла", а также Игоря Устименко.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали – и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", – сказал он по результатам совещания следственной группы полиции по этому делу.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом. Уголовное дело в связи с убийством Шеремета расследуется Национальной полицией.