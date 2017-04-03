Украина попросила помощи у 14 стран по делу Шеремета

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украина обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, заявил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

"Мы обратились за международно-правовой помощью к 14 странам, отправили соответствующие поручения через генеральную прокуратуру. Пока мы не получили информацию, думаю, что будет неуместно и излишне говорить, в какие страны и относительно чего направлены поручения", — цитирует в понедельник слова Вакуленко интернет-издание "Лига.net".

Ранее в полиции сообщили, что по делу об убийства в июле прошлого года в центре Киева журналиста Павла Шеремета допрошено более 1,8 тысяч человек.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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