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    Общество

    Украина попросила помощи у 14 стран по делу Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (245)

    (обновлено: )31401
    Заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что правоохранительные органы обратились за международно-правовой помощью к 14 странам, соответствующие поручения отправлены через ГПУ.
    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украина обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, заявил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

    Анна Маляр
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    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

    "Мы обратились за международно-правовой помощью к 14 странам, отправили соответствующие поручения через генеральную прокуратуру. Пока мы не получили информацию, думаю, что будет неуместно и излишне говорить, в какие страны и относительно чего направлены поручения", — цитирует в понедельник слова Вакуленко интернет-издание "Лига.net".

    Ранее в полиции сообщили, что по делу об убийства в июле прошлого года в центре Киева журналиста Павла Шеремета допрошено более 1,8 тысяч человек.

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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