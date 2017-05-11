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    Общество

    Убийство Шеремета: журналисты выпустили фильм-расследование

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    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (248)

    (обновлено: )3010
    В фильме об убийстве Павла Шеремета расследуются моменты закладки взрывчатки в авто. Также журналисты нашли по меньшей мере шесть свидетелей, которые были на месте инцидента.
    Журналист Павел Шеремет
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Журналисты "Слідство.Інфо" с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета "Убийство Павла".

    Анна Маляр
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    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

    Так, в фильме расследуются моменты закладки взрывчатки. Также журналисты нашли по меньшей мере шесть свидетелей, которые были на месте инцидента.

    Вместе с тем сотрудники СМИ также исследовали кадры видеокамер у дома, где проживал Шеремет, и близлежащих домов.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Сотрудники "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

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