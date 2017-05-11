Убийство Шеремета: журналисты выпустили фильм-расследование

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Журналисты "Слідство.Інфо" с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета "Убийство Павла".

Так, в фильме расследуются моменты закладки взрывчатки. Также журналисты нашли по меньшей мере шесть свидетелей, которые были на месте инцидента.

Вместе с тем сотрудники СМИ также исследовали кадры видеокамер у дома, где проживал Шеремет, и близлежащих домов.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Сотрудники "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.