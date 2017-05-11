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    Убийство Шеремета: в СБУ "отреклись" от сотрудника, попавшего на видео

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (247)

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    Спикер спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что "Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года". Она также напомнила, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией.
    Здание Службы безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, который был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен из спецслужбы в 2014 году, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook
    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

    Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо", которые вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

    hromadske.ua
    Игорь Устименко отказался комментировать свои связи с СБУ

    "Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

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    В СБУ также напомнили, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией.

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