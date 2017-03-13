В деле Шеремета рассматривается версия причастности бойцов Нацгвардии

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают в качестве одной из версий причастности к убийству журналиста Павла Шеремета бойцов Национальной гвардии Украины, заявил в интервью украинской редакции Deutsche Welle руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

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Отвечая на вопрос, следует ли из того, что полицейские просили доступ к телефонным звонкам, осуществляемым с места расположения базы полка "Азов", правоохранители рассматривают такую версию, Князев ответил: "в том числе".

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью телеканалу ZIK в понедельник вечером сказал, что следствие находится в активной работе, идет отработка версий.

"Есть еще некоторое количество нюансов и версий, которые нуждаются в проведении проверки в закрытом режиме. Когда увидите, что мы решили опубликовать фотороботы (подозреваемых — ред.), тогда, значит, мы вышли на другую фазу", — сказал Аваков, отметив, что пока идет активная работа.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".