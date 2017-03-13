наверх
13.03.201722:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В деле Шеремета рассматривается версия причастности бойцов Нацгвардии

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (244)

    26001
    Отвечая на вопрос, следует ли из того, что полицейские просили доступ к телефонным звонкам, осуществляемым с места расположения базы полка "Азов", правоохранители рассматривают такую версию, руководитель Национальной полиции Сергей Князев ответил: "в том числе".
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет. Архивное фото
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают в качестве одной из версий причастности к убийству журналиста Павла Шеремета бойцов Национальной гвардии Украины, заявил в интервью украинской редакции Deutsche Welle руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook
    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

    Читайте также: Дело Шеремета: расследование блестяще запуталось в следах

    Отвечая на вопрос, следует ли из того, что полицейские просили доступ к телефонным звонкам, осуществляемым с места расположения базы полка "Азов", правоохранители рассматривают такую версию, Князев ответил: "в том числе".

    В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью телеканалу ZIK в понедельник вечером сказал, что следствие находится в активной работе, идет отработка версий.

    "Есть еще некоторое количество нюансов и версий, которые нуждаются в проведении проверки в закрытом режиме. Когда увидите, что мы решили опубликовать фотороботы (подозреваемых — ред.), тогда, значит, мы вышли на другую фазу", — сказал Аваков, отметив, что пока идет активная работа.

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце