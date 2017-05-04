В Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте

В полиции рассказали, что конфликт произошел из-за курения в неположенном месте. Подозреваемый сделал потерпевшему замечание за то, что он курил в неположенном месте и ругался.

"В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил погибшего в лицо, и он упал на асфальт. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы", — сообщает подробности полиция.

По данному факту открыто дело за убийство по неосторожности, правоохранители разыскивают подозреваемого в преступлении.