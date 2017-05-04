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    В Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте

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    Столичные полицейские разыскивают мужчину по подозрению в непреднамеренном убийстве 34-летнего киевлянина, которое произошло в McDonald's на Оболони.
    Канал поліція Києва на youtube

    В полиции рассказали, что конфликт произошел из-за курения в неположенном месте. Подозреваемый сделал потерпевшему замечание за то, что он курил в неположенном месте и ругался.

    "В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил погибшего в лицо, и он упал на асфальт. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы", — сообщает подробности полиция.

    По данному факту открыто дело за убийство по неосторожности, правоохранители разыскивают подозреваемого в преступлении.

     

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