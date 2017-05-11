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    Убийца биатлонистки Демиденко приговорен к пожизненному заключению

    (обновлено: )46
    Двукратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону Елена Демиденко была убита 18 июня 2013 года в Глухове Сумской области. Убийцу задержали в августе того же года в Москве.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Убийца украинской биатлонистки Елены Демиденко приговорен к пожизненному тюремному заключению, сообщает прокуратура Сумской области Украины.

    Жестокое убийство девочки в Энергодаре. Полиция раскрыла детали ЧП. Видео
    ГУ НП в Запорожской области/Youtube
    Жестокое убийство девочки в Энергодаре. Полиция раскрыла детали ЧП

    Двукратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону Демиденко была убита 18 июня 2013 года в Глухове Сумской области. На теле 28-летней спортсменки, которое было найдено на пороге ее собственного дома, эксперты насчитали 16 ножевых ранений.

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    В ходе досудебного расследования было установлено, что к убийству девушки причастен ее сожитель, ранее отбывавший наказание за кражи и убийство. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В августе того же года его задержали в Москве сотрудники российских правоохранительных органов по подозрению в краже и в 2016 году этапировали в Украину.

    Накануне суд признал 37-летнего жителя Глуховского района виновным в умышленном причинении смерти, которое совершено лицом, ранее признанным виновным в умышленном убийстве, и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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