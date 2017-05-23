В центре Кропивницкого полиция задержала 13 вооруженных мужчин

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В центре Кропивницкого сотрудники уголовного розыска, патрульные и КОРД задержали три автомобиля, в которых передвигались 13 вооруженных мужчин. Задержание произошло благодаря тому, что полицейские получили оперативную информацию, сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

В ходе отработки оперативной информации, полученной накануне, о том, что в областной центр на трех автомобилях прибыли неизвестные, сотрудники уголовного розыска, патрульной полиции и спецназ КОРД остановили автомобили.

В автомобилях находились 13 человек в возрасте от 23 до 38 лет, жители Киевской области. При осмотре багажных отделений, в них было обнаружено 7 предметов, внешне похожих на гладкоствольные ружья, нарезное оружие и средство для отстрела резиновых пуль, а также около 200 патронов к ним.

Задержанных доставили Кропивницкое отделение полиции, где они дают объяснения, куда именно ехали с оружием. Также проверяется их причастность к совершению уголовных преступлений.

Напомним, произошедший 19 мая взрыв автомобиля в Кропивницком оказался контролируемой правоохранителями имитацией ранее раскрытого покушения на одного из руководителей городского СИЗО.