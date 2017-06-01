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    В мире

    ИГ взяло ответственность за нападение на гостиничный комплекс в Маниле

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (621)

    (обновлено: )20
    По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.
    Нападение на гостиничный комплекс в Маниле
    @siteintelgroup

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за нападение на гостиничный комплекс в филиппинской столице Маниле, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

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    Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы. Местные СМИ со ссылкой на представителя Красного Креста сообщили о 25 раненых.

    По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

    Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.

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