ИГ взяло ответственность за нападение на гостиничный комплекс в Маниле

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за нападение на гостиничный комплекс в филиппинской столице Маниле, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы. Местные СМИ со ссылкой на представителя Красного Креста сообщили о 25 раненых.

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.