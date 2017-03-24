Теракт в Лондоне совершил британец, ответственность взяло ИГ

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Теракт в Лондоне совершил гражданин Британии, он действовал в одиночку и ранее уже попадал в поле зрения полиции и контрразведки Mи-5. Власти не торопятся называть его имя, по подозрению в связях с террористом задержаны восемь человек. Ответственность за атаку взяли боевики ИГ.

Теракт произошел в 14:40 по местному времени в среду 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. После чего он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским.

К настоящему времени полиции удалось установить, что террорист был гражданином Британии и действовал один.

"Он известен полиции и Mи-5. Он родился в Британии и ранее попадал в поле зрения Mи-5 в связи с экстремистской деятельностью. До момента теракта постоянное расследование в отношении него не велось, данных (разведки) о нем не было… Полиция сообщит его имя, когда это будет возможно", - заявила, выступая в парламенте, премьер Британии Тереза Мэй.

По ее словам, террорист не вел активную и явную деятельность, которая бы вызвала внимание полиции. Также, по словам премьера, полиция не располагает информацией о готовящихся новых террористических атаках.

"Мы уверены, что нападавший действовал в одиночку. Полиция не располагает данными о непосредственной угрозе для населения в настоящее время", — добавила премьер.

По ее словам, при теракте пострадали граждане 11 стран, из них 12 британцев.

"Пострадали люди 11 национальностей: 12 британцев, трое французов, двое румын, четверо граждан Южной Кореи, один поляк, один германец, один ирландец, один гражданин Китая, один гражданин США, один итальянец и двое граждан Греции", — сказала Мэй.

Из троих полицейских, раненых при нападении, двое до сих пор находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Мэй отметила, что над расследованием теракта работают сотни сотрудников спецслужб и экспертов. Премьер также пообещала провести очередное совещание с членами кабинета министров, на котором полиция расскажет о ходе следствия. Совещание состоится позже в четверг.

К настоящему времени по подозрению к причастности к теракту задержаны восемь человек в различных районах Бирмингема и Лондона.

По заявлениям властей, рабочей гипотезой полиции является связь исполнителя теракта в Лондоне с исламским терроризмом. Об этом сообщил в ночь на четверг глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда и подтвердили в четверг Мэй и глава минобороны Британии Майкл Фэллон.

"Полиция проводит расследование того, что это за человек, кто его сообщники, откуда он. Они оперативно проверяют, были ли другие люди причастны к случившемуся. Их рабочая гипотеза заключается в том, что теракт связан с исламским терроризмом", — сказал Фэллон в интервью Би-би-си.

Как позже сообщило агентство Рейтер, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Власти страны заявили, что террористы не заставят британцев впасть в панику. Премьер Мэй заявила, что и парламент, и правительство будут работать в обычном режиме. Также власти не стали поднимать уровень террористической угрозы в стране.

В качестве меры по предотвращению терактов в будущем Мэй пообещала выделить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на совершенствование системы национальной безопасности и разведки.

"В ближайшие годы мы инвестируем 2,5 миллиарда в систему разведки и безопасности", — сказала премьер, выступая в парламенте.

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По ее словам, Британия будет уделять контртерроризму больше внимания и активизирует сотрудничество в этой сфере с другими странами.

В свою очередь, глава Минобороны Фэллон пообещал, что меры безопасности парламента будут пересмотрены в связи с терактом, но это не означает серьезных перемен.

"Конечно, мы будем пересматривать это, мы будем делать все, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей, мы всегда делаем это", — сказал Фэллон в интервью телеканалу Sky News.

"Я хочу заверить всех, что во всех больших городах круглосуточно дежурит вооруженная полиция", — отметил он.

В то же время он подчеркнул, что в четверг утром Лондон возвращается к нормальной жизни. "Парламент скоро начнет работу, школьники едут на экскурсии, люди идут на работу — нормальная жизнь возобновляется", — отметил он.

Фэллон также подчеркнул, что доволен тем, как отреагировали экстренные службы на теракт.

"Скорая помощь приступила к работе очень быстро, резервные полицейские подразделения — тоже, военные также были в полной готовности. Принятие всех мер, необходимых в таких случаях, прошло очень гладко", — отметил министр.

Прилегающий к комплексу зданий британского парламента квартал в четверг остается закрытым, однако это не отразилось на работе парламентских структур и офисов компаний. Утром полиция продолжила работы на месте совершенного накануне теракта, осматривать место происшествия приехала большая группа экспертов-криминалистов. Специалисты проводили сбор дополнительных улик.

Как рассказал РИА Новости дежуривший в оцеплении полицейский, доступ в перекрытый парламентский квартал в настоящее время открыт только для тех, кто в нем работает и обладает соответствующим пропуском.

"Организованы пункты пропуска (к зданию парламента), пройти могут только те, у кого есть пропуск. Всех остальных мы просим обходить периметр", — сказал полицейский, отметив, что квартал может быть перекрыт еще продолжительное время.

"Все перекрыто до конца дня, как минимум. Скорее всего, квартал будет закрыт и завтра, но это мое мнение", — добавил он.

В среду парламент собрался на пленарное заседание, все комитеты и службы работали в обычном режиме. По словам парламентариев, на среду были запланированы экскурсии по зданию парламента у ряда школ, и эти экскурсии, по данным на начало дня, не отменялись.

Присутствие полиции в центре Лондона заметно, однако полицейские стоят небольшими группами. При этом Скотланд-Ярд постоянно меняет стоящих в оцеплении сотрудников, привозя и увозя полицейских на микроавтобусах. Власти не ограждали барьерами периметр — о том, что к парламенту нельзя подойти, говорят натянутые через дорогу ленты с надписью "Проход закрыт. Полиция".

У самого здания парламента, вокруг места, где произошел теракт, видны несколько автомобилей полиции и фургон криминалистов.

Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что Вестминстерский мост открылся, следственные мероприятия на месте событий завершены.

В некоторых местах люди оставляют цветы в память о погибших, кто-то принес открытки c пожеланием "Покойся с миром" в память о погибшем полицейском, кто-то прикрепил к ограждению конференц-центра имени королевы Елизаветы небольшой плакат "Мы не боимся". Люди фотографируют на смартфоны оцепленный парламент, подходят к цветам, обсуждают случившееся.

Общественный транспорт работает по обычному графику. Остается закрытой для входа и выхода ближайшая к парламенту станция "Вестминстер", из-за перекрытий не работает часть автобусных линий.

"Администрация города делает все, чтобы обеспечить нормальную жизнь города. Мы должны показать, что мы не боимся и будем жить обычной жизнью", — рассказала сотрудница лондонской мэрии.

По ее словам, некоторые отделы мэрии перешли на усиленный режим работы из-за теракта.

Заочную солидарность выразили и служащие лондонского метро. В вестибюле одной из станций метро они написали на информационном стенде: "Террористы должны помнить: это Лондон. Что бы с нами не случалось, мы просто пьем чай и относимся ко всему спокойно".

Теракт в Лондоне не отразится, как и говорила премьер, на работе органов власти. Канцелярия правительства в четверг уже успела объявить, что график запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС не меняется и начнется 29 марта.

"Откладывать запуск 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС) не планируется", — сообщил британским журналистам представитель канцелярии премьер-министра.

Помимо полиции, лишней работы добавилось парламентариям – они намерены заняться вопросами безопасности. Специальная комиссия британских парламентариев, в которую войдут спикеры обеих палат, изучит вопрос о том, как сделать меры по обеспечению безопасности парламента более эффективными.

"Мы в составе специальной комиссии с нашими коллегами из палаты лордов изучим вопрос о том, какие уроки можно извлечь из произошедшего с точки зрения безопасности", — сказал в четверг спикер палаты общин Джон Беркоу.

В связи с терактом продолжают звучать соболезнования.

"После шокирующих событий в Вестминстере принц Филип (супруг королевы — Ред.) и я сожалеем, что мы, по очень понятным причинам, не сможем открыть, как было запланировано, новое здание Скотланд-Ярда. Я с удовольствием сделаю это позднее", — говорится в письме королевы Елизаветы Второй исполняющему обязанности главы Скотланд-Ярда Крэйгу Маки. РИА Новости Террористическая атака в центре Лондона

"Мои мысли, молитвы и глубокое сочувствие тем, кого затронул вчерашний ужасный акт насилия. Я знаю, что говорю от лица всей страны, выражая глубочайшую благодарность и восхищение сотрудниками столичной полиции и всеми, кто так самоотверженно помогает другим людям и защищает их", — отметила Елизавета Вторая.

Почтили минутой молчания память погибших в теракте и парламентарии.

Мэр Лондона Садик Хан пригласил лондонцев и туристов принять участие в акции в память погибших во время теракта в Лондоне. Она состоится в 18:00 на Трафальгарской площади.

Премьер-министр Мэй поговорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Румынии Сорином Гриндяну. У Мэй на четверг запланированы и другие звонки.

Сама премьер пообещала оказать не только немедленную, но и долгосрочную поддержку тем, кого затронул теракт.

"Предыдущие подобные инциденты научили нас тому, насколько важно оказывать не только немедленную поддержку, но и долгосрочную. И мы рассмотрим вопрос о том, какой должна быть долгосрочная помощь", — заявила премьер.