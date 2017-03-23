В Лондоне шестеро задержанных подозреваются в подготовке терактов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шестеро из восьми задержанных после лондонского теракта подозреваются в подготовке террористических атак, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Из тех, кто был задержан (в ночь на четверг, после теракта на Вестминстерском мосту), шестеро подозреваются в подготовке террористических атак", — говорится в сообщении.

Полиция также сообщает о продолжающихся следственных мероприятиях и обысках по нескольким адресам в Уэльсе, по трем адресам в Бирмингеме и по одному из адресов на востоке Лондона.

Ранее полиция сообщила о задержании восьми человек, подозреваемых в причастности к теракту.

Теракт в Лондоне произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по киевскому) в одном из самых популярных у туристов мест: машина, двигавшаяся по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где ее остановила полиция.

Покинув машину, злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским. По данным полиции, нападавшим был выходец из графства Кент 52-летний Халид Масуд.

Ответственность за совершенную атаку взяли на себя боевики ИГ.