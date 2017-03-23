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    Теракты в Лондоне: после работы все поспешили по своим делам

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (30)

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    Мэр Лондона, комментируя инцидент, подчеркнул, что "лондонцев не запугать актами", и что Лондон был и остается великим городом.
    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews

    Наталья Копылова — Лондон, для РИА Новости Украина

    Жители Лондона без паники отреагировали на произошедший в среду теракт около здания британского парламента. Оказавшиеся неподалеку от места инцидента лондонцы рассказали, что не поддались панике и продолжили заниматься своими обычными делами, считая, что подобные происшествия являются частью жизни в мегаполисе.

    Теракт в Лондоне. Оказание помощи пострадавшим
    @BBCNews
    Обнародовано видео первых минут теракта в центре Лондона

    Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезался в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали, по меньшей мере, 20 человек. В городе повышены меры безопасности.

    Район и близлежащие улицы около здания парламента были оцеплены в течение нескольких часов до позднего вечера, полиция и спецслужбы работали на месте происшествия. Однако лондонцы, оказавшиеся около здания парламента, похоже, не были слишком напуганы произошедшим, сообщают РИА Новости.

    Микеле, сотрудник одного из правительственных департаментов, находящегося в непосредственной близости от Вестминстера, в беседе с корреспондентом рассказал, что в момент происшествия, между 14:00 и 15:00 часами по лондонскому времени, находился в офисе на рабочей встрече. Служба безопасности по громкой связи порекомендовала сотрудникам не покидать здание. "Около двух часов или около того мы провели в здании, потом нам разрешили выходить и мы, завершив работу, разошлись по домам", - сказал он.

    Отвечая на вопрос, не было ли среди его коллег страха и паники, он ответил, что все отреагировали спокойно.

    "Лондон — большой город, поэтому такие инциденты случаются в мегаполисах. Нам нужно это иметь в виду", - сказал он.

    Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха. Видео
    RT/Youtube
    Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

    Линда, также работающая в британском правительстве, отметила, что паники среди коллег не было. "После работы все поспешили по своим делам", — сказала она.

    Кто-то направился домой, кто-то совершал вечернюю пробежку прямо между полицейскими лентами, ограждающими здания у Вестминстера, а кто-то устремился в ближайший паб за очередной пинтой пива.

    Мэр Лондона Садик Хан, комментируя инцидент, подчеркнул, что "лондонцев не запугать актами", и что Лондон был и остается великим городом.

    Жители и гости британской столицы, словно внемля словам градоначальника, продолжили свою обыденную жизнь.

    На Трафальгарской площади, Пиккадилли, в Чайна-тауне и Сохо — привычные для вечернего времени скопления народа, в театрах не прекратились представления и мюзиклы, люди также посещали рестораны, кафе, магазины.

    И только полицейские машины с громкими сиренами, то и дело проносящиеся по улицам, напоминают о произошедшем.

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