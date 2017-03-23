Теракты в Лондоне: после работы все поспешили по своим делам

Наталья Копылова — Лондон, для РИА Новости Украина

Жители Лондона без паники отреагировали на произошедший в среду теракт около здания британского парламента. Оказавшиеся неподалеку от места инцидента лондонцы рассказали, что не поддались панике и продолжили заниматься своими обычными делами, считая, что подобные происшествия являются частью жизни в мегаполисе.

Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезался в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали, по меньшей мере, 20 человек. В городе повышены меры безопасности.

Район и близлежащие улицы около здания парламента были оцеплены в течение нескольких часов до позднего вечера, полиция и спецслужбы работали на месте происшествия. Однако лондонцы, оказавшиеся около здания парламента, похоже, не были слишком напуганы произошедшим, сообщают РИА Новости.

Микеле, сотрудник одного из правительственных департаментов, находящегося в непосредственной близости от Вестминстера, в беседе с корреспондентом рассказал, что в момент происшествия, между 14:00 и 15:00 часами по лондонскому времени, находился в офисе на рабочей встрече. Служба безопасности по громкой связи порекомендовала сотрудникам не покидать здание. "Около двух часов или около того мы провели в здании, потом нам разрешили выходить и мы, завершив работу, разошлись по домам", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не было ли среди его коллег страха и паники, он ответил, что все отреагировали спокойно.

"Лондон — большой город, поэтому такие инциденты случаются в мегаполисах. Нам нужно это иметь в виду", - сказал он.

Линда, также работающая в британском правительстве, отметила, что паники среди коллег не было. "После работы все поспешили по своим делам", — сказала она.

Кто-то направился домой, кто-то совершал вечернюю пробежку прямо между полицейскими лентами, ограждающими здания у Вестминстера, а кто-то устремился в ближайший паб за очередной пинтой пива.

Мэр Лондона Садик Хан, комментируя инцидент, подчеркнул, что "лондонцев не запугать актами", и что Лондон был и остается великим городом.

Жители и гости британской столицы, словно внемля словам градоначальника, продолжили свою обыденную жизнь.

На Трафальгарской площади, Пиккадилли, в Чайна-тауне и Сохо — привычные для вечернего времени скопления народа, в театрах не прекратились представления и мюзиклы, люди также посещали рестораны, кафе, магазины.

И только полицейские машины с громкими сиренами, то и дело проносящиеся по улицам, напоминают о произошедшем.