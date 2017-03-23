Скотланд-Ярд уточнил число жертв теракта в центре Лондона

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Число жертв террористического акта в Лондоне достигло четырех, один из раненых скончался в больнице, сообщил Скотланд-Ярд.

"Детективы, расследующие теракт в Вестминстере, могут подтвердить, что 75-летний мужчина скончался сегодня после того, как система поддержания его жизнедеятельности была отключена", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

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Всего в результате теракта были ранены 29 человек, террорист был ликвидирован.

Теракт произошел в среду, 22 марта, в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.